Joker setindeki kriz ortaya çıktı

Geçtiğimiz yılın en çok beğenilen filmlerinden Joker'in yapım aşamasında iddialara göre Joaquin Phoenix ile Robert De Niro arasında tartışma yaşandı.

İddialara göre; Çekimler başlamadan önce ekip, De Niro'nun şirketinde okuma provası için buluştuğu Phoenix'in provaya katılmayacağını söylediği belirtildi.

Bunun üzerine usta oyuncu De Niro, filmin yönetmeni Todd Phillips'e "Ona bir oyuncu olduğunu anlat. Burada olmak zorunda. Filmin tamamını duymak istiyorum. Ve bugün hepimiz duyacağız. Sadece okuma yapıyoruz" dediği ifade edildi.