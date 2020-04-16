Joker setindeki kriz ortaya çıktı

Usta oyuncular Joaquin Phoenix ve Robert De Niro'nun Joker filminin provalarında tartıştığı aylar sonra ortaya çıktı.
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16.04.2020 - 10:22| Son Güncelleme : 16.04.2020 - 10:59
Geçtiğimiz yılın en çok beğenilen filmlerinden Joker'in yapım aşamasında iddialara göre Joaquin Phoenix ile Robert De Niro arasında tartışma yaşandı.
İkili arasında okuma provası sırasında yükselen tansiyonun, diğer oyuncuların araya girmesiyle kısa sürede düştüğü aktarıldı.
İddialara göre; Çekimler başlamadan önce ekip, De Niro'nun şirketinde okuma provası için buluştuğu Phoenix'in provaya katılmayacağını söylediği belirtildi.
Doğallıktan yana olduğunu belirten Phoneix, prova yapmanın kendini kısıtladığını savunarak katılmadı.
Bunun üzerine usta oyuncu De Niro, filmin yönetmeni Todd Phillips'e "Ona bir oyuncu olduğunu anlat. Burada olmak zorunda. Filmin tamamını duymak istiyorum. Ve bugün hepimiz duyacağız. Sadece okuma yapıyoruz" dediği ifade edildi.
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