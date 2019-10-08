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Joker Türkiye'de rekor kırdı ama gişenin lideri olmadı (04-06 Ekim 2019 Box Office Türkiye rakamları)

ABD'de tüm zamanların en iyi ekim açılışına imza atan Joker, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de ilgiyle karşılandı ve ilk hafta sonunda 385.488 seyirci tarafından izlenerek ekim ayı yabancı film açılış rekorunun yeni sahibi oldu. Ancak 04-06 Ekim 2019 Box Office Türkiye rakamlarına göre Joker bu başarısına rağmen gişenin lideri olmadı. Türkiye'de vizyona giren DC Comics uyarlamaları arasında Batman v Superman: Dawn of Justice'dan sonra en iyi ikinci açılışa imza atan film, yılın en yüksek seyirci sayısına ulaşmasında önemli rol oynadı. İşte 04-06 Ekim 2019 Box Office Türkiye rakamları

  • 1

    10. O Bölüm 2 7.852
  • 2

    9. Kuşatma 7 Uyuyanlar
  • 3

    8. Elektrik Savaşları 10.718
  • 4

    7. Annem 6.036
  • 5

    6. Yıldızlara Doğru 21.686
  • 6

    5. Yeti Efsanesi 26.671
  • 7

    4. Fırıncının Karısı 38.427
  • 8

    3. Hareket Sekiz 48.268
  • 9

    2. Joker 385.488
  • 10

    1. Kral Şakir Korsanlar 504.303
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