Joker yapımcısı Kevin Smith final sahnesi hakkında konuştu

Joker filminin yapımcısı Kevin Smith, final sahnesinin şok edici bir alternatifinin olduğunu açıkladı.

Yapımcı Kevin Smith, Todd Philips’in yönetmenliğini yaptığı Joker’in final sahnesinin daha şok edici bir alternatifi olduğunu iddia etti. JOKER FRAGMANI (TIKLA İZLE)

Filmin orijinal versiyonu, akıl hastanesine kapatılan Arthur Fleck’in (Joaquin Phoenix) yeni terapistini öldürdüğü izlenimi uyandıran sahneyle son buluyor.

“Sektörde çalışan” birinin filmin son sahnesi hakkında kendisine bilgi verdiğini belirten Smith, “güvenilir bulduğu bilginin”, “paylaşılmayacak kadar aşırı iyi olduğunu” ve “bunun doğru olduğunu umduğunu” söyledi.

"Aslında hastanedeki final sahnesi farklıydı" iddiasında bulunan Smith, sözlerini şöyle sürdürdü: "Joker hastanede, gülüyor, kıkırdıyor ve ‘Komik bir şeyler düşünüyordum’ diyor. Olması beklenen şuydu: Thomas ve Martha Wayne’in ölümüne dönüyorsunuz. Thomas'la Marthna Wayne’i öldüren o (Joker). Çocuk çığlık atıp ağlıyor, o sırtını çevirip gidiyor, sonra dönüyor, omuzlarını silkip çocuğu vuruyor ve kapanış jeneriği geliyor."

Böyle bir final sahnesiyle sona ermediği için seyirciler ve eleştirmeler arasında epey tartışmaya neden olan Joker, 2020 Altın Küre’de En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu (Phoenix) ve En İyi Yönetmen (Phillips) dahil birçok dalda aday gösterildi.