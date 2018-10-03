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Joker zirveye yerleşti (En popüler yabancı filmler / IMDb Ekim 2018)

Joaquin Phoenix'li Joker'den gelen set fotoğrafları bile 4 Ekim 2019'da yayınlanacak filmin IMDb' listesinde zirveye yerleşmesine yetti. İleride Gotham'da terör estirecek ve suç prensi olarak anılmaya başlayacak olan Joker'in henüz Arthur Fleck olduğu zamanlardaki köklerine bir bakış sunan suç filmi sadece vizyondaki filmleri değil aynı zamanda önümüzdeki yıla damga vurması beklenen X-Men: Dark Phoenix, Kaptan Marvel ve Once Upon a Time in Hollywood'u bile geride bıraktı. İşte IMDb'nin ekim verilerine göre en popüler 50 yapım...

  • 1

    50. The Sisters Brothers (2018)
    7,1
  • 2

    49. First Man (2018)
    5,8
  • 3

    48. Gökdelen (2018)
    5,9
  • 4

    47. Black Panther (2018)
    7,4
  • 5

    46. The Old Man & the Gun (2018)
    7,2
  • 6

    45. Eighth Grade (2018)
    7,9
  • 7

    44. Karanlikla Karsi Karsiya (2018)
    7,8
  • 8

    43. Life Itself (2018)
    5,8
  • 9

    42. İnanılmaz Aile 2 (2018)
    8,1
  • 10

    41. İntikam Meleği (2018)
    6,6
  • 11

    40. Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili (2018)
    6,3
  • 12

    39. Johnny English Strikes Again (2018)
    6,7
  • 13

    38. It: Chapter Two (2019)

  • 14

    37. Ayin (2018)
    7,3
  • 15

    36. Muhteşem Showman (2017)
    7,7
  • 16

    35. Cehennem Festivali (2018)
    6,0
  • 17

    34. El Royale'de Zor Zamanlar (2018)
    7,5
  • 18

    33. Nappily Ever After (2018)
    6,4
  • 19

    32. Suyun Sesi (2017)
    7,4
  • 20

    31. Assassination Nation (2018)
    5,9
  • 21

    30. Leave No Trace (2018)
    7,4
  • 22

    29. Hold the Dark (2018)
    5,8
  • 23

    28. Küçük Ayak (2018)
    6,8
  • 24

    27. Kayıp Aranıyor (2018)
    7,9
  • 25

    26. Deadpool 2 (2018)
    7,9
  • 26

    25. İlk Arınma Gecesi (2018)
    5,1
  • 27

    24. Once Upon a Time in Hollywood (2019)

  • 28

    23. Ocean's Eight (2018)
    6,3
  • 29

    22. Mission: Impossible - Yansımalar (2018)
    8,1
  • 30

    21. Cadılar Bayramı (2018)
    8,1
  • 31

    20. Crazy Rich Asians (2018)
    7,5
  • 32

    19. Soldado (2018)
    7,2

  • 33

    18. Avengers: Sonsuzluk Savasi (2018)
    8,6
  • 34

    17. Jurassic World: Yikilmis Krallik (2018)
    6,3
  • 35

    16. Night School (2018)
    5,6
  • 36

    15. Creed II - Efsane Yükseliyor (2018)

  • 37

    14. Mandy (2018)
    6,8
  • 38

    13. Bumblebee (2018)
  • 39

    12. The Meg (2018)
    6,0
  • 40

    11. Fantastik Canavarlar: Grindelwald'in Suçlari (2018)
  • 41

    10. Kaptan Marvel (2019)
  • 42

    9. Eski Evdeki Büyülü Saat (2018)
    6,3
  • 43

    8. Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi (2018)
    7,1
  • 44

    7. DehŞetin Yüzü (2018)
    5,7
  • 45

    6. X-Men: Dark Phoenix (2019)

  • 46

    5. Bir Yıldız Doğuyor (2018)
    8,8
  • 47

    4. Küçük Bir Rica (2018)
    7,2
  • 48

    3.Predator (2018)
    5,9
  • 49

    2. Venom: Zehirli Öfke (2018)

  • 50


    1. Joker (2019)
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