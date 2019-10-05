Joker'den ilk gün rekoru

Başrolünde Joaquin Phoenix’in yer aldığı son günlerin en tartışmalı filmi Joker, gişede perşembe gecesi açılış rekorunu kırdı. Sadece Kuzey Amerika'da 13.3 milyon dolar gişe rakamına ulaşan film, Box office verilerine göreyse dünya çapında 24.6 milyon dolara ulaşma başarısını gösterdi.
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Joker gösterime girdiği ilk gece Kuzey Amerika'da 13,3 milyon dolarlık (yaklaşık 76 milyon TL) gişe geliri elde ederek, geçen senenin rekortmeni Venom: Zehirli Öfke’yi (Venom) tahtından etti. The Wrap’ta yer alan habere göre Venom: Zehirli Öfke, geçen sene ekimde vizyona girdiği ilk perşembe gecesi 10 milyon dolarlık (yaklaşık 57 milyon TL) hasılata imza atmıştı.
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Box Office rakamlarına göre ise Joker dünya çapında ilk gün 24 milyon 600 bin dolar gişe başarısı elde etti.
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Yapımcı şirketler Warner Bros. ve DC Films, Joker’in ilk hafta sonunda 75-80 milyon dolarlık (yaklaşık 425-455 milyon TL) gişe hasılatına ulaşacağını öngörüyor.
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Ancak bağımsız araştırmacılar bu rakamın 80-95 milyon dolara (yaklaşık 455-540 milyon TL) ulaşabileceğini tahmin ediyor.