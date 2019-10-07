Joker'den rekor üzerine rekor (04-06 Ekim 2019 ABD Box Office rakamları)
Başrolünde Joaquin Phoenix’in yer aldığı Joker, vizyon yolculuğuna rekorlarla başladı. 13.3 milyon dolar ile ABD'de perşembe açılış rekorunu kıran film bununlada kalmadı ve tüm zamanların ekim rekorunu imza attı. ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office verilerine göre Joker gösterimdeki ilk üç gününde tahmini 93,5 milyon dolar gelire ulaşarak geçen yıl aynı dönemde vizyona giren Venom'un elinde bulunan ekim açılış rekorunu kırdı. Joker bu performansıyla ayrıca tekrarı çekilen yapımlar arasında da en iyi dördüncü açılışa imza attı. Film ilk hafta sonunda global olarak ise 234 milyon hasılat toplamayı başardı. İşte 04-06 Ekim 2019 ABD Box Office rakamları...
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1Good Boys 9 bin dolar
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2War 1.6 milyon dolar
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3Rambo: Last Blood 3.6 milyon dolar
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4Judy 4.4 milyon dolar
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5Ad Astra 4.6 milyon dolar
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6It Chapter Two 5.4 milyon dolar
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7Hustlers 6.3 milyon dolar
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Downton Abbey 8 milyon dolar
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9Abominable 12 milyon dolar
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10Joker 93.5 milyon dolar