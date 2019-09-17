Joker'den yeni fotoğraflar
Venedik Film Festivali'nde En iyi Film ödülü almasına rağmen eleştirmenleri ikiye bölen Joker'den yeni görseller yayınlandı. İşte vizyona gireceği 4 ekim öncesi Joaquin Phoenix'in canlandırdığı ikonik karaktere yakın plandan bakmanızı sağmayacak o fotoğraflar...
-
1
3 Oscar adaylı Joaquin Phoenix, ikonik karakteri Joker'e hayat verdiği aynı isimli filmden yeni fotoğraflar yayınlandı.
-
2İşte Venedik Film Festivali'nde aldığı En İyi Film ödülünün ardından beklentileri iyice yükselten ancak eleştirmenleri de ikiye bölün Joker'den yayınlanan yeni görseller...
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17