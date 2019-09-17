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Joker'den yeni fotoğraflar

Venedik Film Festivali'nde En iyi Film ödülü almasına rağmen eleştirmenleri ikiye bölen Joker'den yeni görseller yayınlandı. İşte vizyona gireceği 4 ekim öncesi Joaquin Phoenix'in canlandırdığı ikonik karaktere yakın plandan bakmanızı sağmayacak o fotoğraflar...

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    3 Oscar adaylı Joaquin Phoenix, ikonik karakteri Joker'e hayat verdiği aynı isimli filmden yeni fotoğraflar yayınlandı. 

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    İşte Venedik Film Festivali'nde aldığı En İyi Film ödülünün ardından beklentileri iyice yükselten ancak eleştirmenleri de ikiye bölün Joker'den yayınlanan yeni görseller...
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