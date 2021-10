Jon Watts: Örümcek Adam (Spider-Man) Endgame gibi olacak

Örümcek-Adam: Eve Dönüş (Spider-Man: No Way Home) yönetmeni Jon Watts, tüm Örümcek Adam filmlerinden karakterleri içeren iddialı filmin Spider-Man:Endgame gibi olacağını söyledi.

Empire dergisinin bu aykı kapak konusu olan Örümcek-Adam: Eve Dönüş (Spider-Man: No Way Home) filmi için bir röportaj veren Watts, üçlemenin bu ayağının destansı bir başarıya ulaşacağını söyledi.

Marvel Sinematik Evreni’nin 4. fazındaki 4. film ve genel anlamda 27. filmi olan Spider-Man: No Way Home, Aralık 2021’de vizyona girmeye hazırlanıyor. Hayranların heyecanla beklediği yapımda Peter Parker / Örümcek Adam rolünde Tom Holland, MJ rolünde Zendaya, May Hala rolünde Marisa Tomei, J. Jonah Jameson rolünde J.K. Simmons ve Happy Hogan rolünde Jon Favreau gibi isimler yer alıyor.

Örümcek-Adam: Eve Dönüş (Spider-Man: Homecoming) ve Örümcek-Adam: Evden Uzakta (Spider-Man: Far From Home) filmlerinin devamı niteliğindeki Spider-Man: No Way Home'a dair bugüne kadar pek çok teori öne sürüldü ancak resmi açıklama yapılmadı. Buna rağmen filmin oyuncu kadrosunda eski Spider-Man Tobey Maguire ve Andrew Garfield'in olması bekleniyor.