Jon Watts: Örümcek Adam (Spider-Man) Endgame gibi olacak

Marvel'ın yeni filmi Örümcek-Adam: Eve Dönüş (Spider-Man: No Way Home) için nefesler tutuldu. Yönetmen Jon Watts, 17 Aralık'ta seyirciyle buluşacak filmin, Marvel'de bir dönemin finalini temsil eden Endgame (Oyunun Sonu) gibi olacağını söyledi.

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Örümcek-Adam: Eve Dönüş (Spider-Man: No Way Home) yönetmeni Jon Watts, tüm Örümcek Adam filmlerinden karakterleri içeren iddialı filmin Spider-Man:Endgame gibi olacağını söyledi.

Empire dergisinin bu aykı kapak konusu olan Örümcek-Adam: Eve Dönüş (Spider-Man: No Way Home) filmi için bir röportaj veren Watts, üçlemenin bu ayağının destansı bir başarıya ulaşacağını söyledi.

Hırslı olduklarını kabul eden 40 yaşındaki yönetmen filmler ilgili sözlerinden çıtayı daha da yükselterek bu filmin aslında Spider-Man:Endgame (Örümcek Adam: Oyunun Sonu) olduğunu da söyleyerek hayranların daha da heyecanlanmasına neden oldu.

Marvel Sinematik Evreni’nin 4. fazındaki 4. film ve genel anlamda 27. filmi olan Spider-Man: No Way Home, Aralık 2021’de vizyona girmeye hazırlanıyor. Hayranların heyecanla beklediği yapımda Peter Parker / Örümcek Adam rolünde Tom Holland, MJ rolünde Zendaya, May Hala rolünde Marisa Tomei, J. Jonah Jameson rolünde J.K. Simmons ve Happy Hogan rolünde Jon Favreau gibi isimler yer alıyor.





Filmde ayrıca MCU’dan tanınan Wong rolünde Benedict Wong ve Doctor Strange rolünde Benedict Cumberbatch de yer alacak.





Örümcek-Adam: Eve Dönüş (Spider-Man: Homecoming) ve Örümcek-Adam: Evden Uzakta (Spider-Man: Far From Home) filmlerinin devamı niteliğindeki Spider-Man: No Way Home'a dair bugüne kadar pek çok teori öne sürüldü ancak resmi açıklama yapılmadı. Buna rağmen filmin oyuncu kadrosunda eski Spider-Man Tobey Maguire ve Andrew Garfield'in olması bekleniyor.







Yeni Örümcek Adam serisinin üçüncü filmde Peter Parker, gizli kimliğinin kamuoyuna açıklanmasının sonuçlarıyla uğraşıyor. İnsanlara gizli kimliğini unutturmak amacıyla Doctor Strange’den bir büyü yapmasını istiyor. Ancak işler ters gidiyor ve çoklu evrenlerin kapıları açılıyor.

Tobey Maguire ve Andrew Garfield’ın önceki Spider-Man filmlerindeki rollerini üstlenip üstlenmeyecekleri henüz doğrulanmamış olmasına rağmen, film Green Goblin’in geri döneceğine dair ipuçları verdi. Şu anlık Yeşil Cin’i Willem Dafoe’nun canlandırıp canlandırmayacağı da kesinlik kazanmış değil. Ancak Jamie Foxx’un Electro rolünde ve yine fragmanda da görüleceği üzere Alfred Molina’nın Doctor Octopus rolünde döneceği resmileşmiş durumda.

ENDGAME HAKKINDA Avengers: Endgame, Marvel Comics'in İntikamcılar adlı süper kahraman grubundan uyarlanan ve Marvel Studios tarafından yapımı üstlenilen ABD süper kahraman filmi. 2018 yapımı Avengers: Sonsuzluk Savaşı filminin devamı niteliğinde olup yirmi ikinci Marvel Sinematik Evreni filmidir. Marvel 3. dönemin sonunu temsil eden film, tüm süper kahramanları bir araya getirmesinin yanı sıra tüm zamanların en yüksek gişe rakamına ulaşma başarısını gösterdi.