Jon Watts: Örümcek Adam (Spider-Man) Endgame gibi olacak

Haberler 25.10.2021 - 09:03
Örümcek-Adam: Eve Dönüş (Spider-Man: No Way Home) yönetmeni Jon Watts, tüm Örümcek Adam filmlerinden karakterleri içeren iddialı filmin Spider-Man:Endgame gibi olacağını söyledi.
Yeni Örümcek Adam serisinin üçüncü filmde Peter Parker, gizli kimliğinin kamuoyuna açıklanmasının sonuçlarıyla uğraşıyor. İnsanlara gizli kimliğini unutturmak amacıyla Doctor Strange’den bir büyü yapmasını istiyor. Ancak işler ters gidiyor ve çoklu evrenlerin kapıları açılıyor.
ENDGAME HAKKINDA
Avengers: Endgame, Marvel Comics'in İntikamcılar adlı süper kahraman grubundan uyarlanan ve Marvel Studios tarafından yapımı üstlenilen ABD süper kahraman filmi. 2018 yapımı Avengers: Sonsuzluk Savaşı filminin devamı niteliğinde olup yirmi ikinci Marvel Sinematik Evreni filmidir. Marvel 3. dönemin sonunu temsil eden film, tüm süper kahramanları bir araya getirmesinin yanı sıra tüm zamanların en yüksek gişe rakamına ulaşma başarısını gösterdi.