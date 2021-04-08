Joss Whedon hakkındaki sır perdesi aralanıyor: Gal Gadot'u kariyerini bitirmekle tehdit etti

Justice League'in başrol oyuncularından Ray Fisher'ın ağır suçlamalarda bulunduğu Joss Whedon ile ilgili sır perdesi yavaş yavaş aralanıyor. Film hakkındaki araştırmayı baltaladığı konuşulan Whedon'ın çekimler sırasında Gal Gadot’u tehdit ettiği iddia edildi.

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08.04.2021 - 10:47

Her şey Justice League'de Cyborg karakterine hayat veren Ray Fisher'ın Joss Whedon psikolojik istismarcı olduğu iddialarıyla başladı. 33 yaşındaki oyuncu Whedon'ı sette çalışanlarına mide bulandırıcı şekilde davranmakla suçladı.

Charisma Carpenter, Whedon'ın hamileliği sırasında kendisini şişman ve çirkin olmakla suçladı, psikolojik olarak çökmesine neden olduğunu iddia etti. Fisher'in sözleri adete fitili ateşledi ve Buffy The Vampire Slayer ile Angel dizilerinde başrollerden biri olanWhedon'ın hamileliği sırasında kendisini şişman ve çirkin olmakla suçladı, psikolojik olarak çökmesine neden olduğunu iddia etti.

Doğru söylediği için hakkında bugüne kadar dava açılmadığını söyleyen Ray Fisher'ın sözleri

üzerine DC konuyla ilgili bir soruşturma başlattı ancak hiçbir açıklama yapılmadı. Ve geçtiğimiz gün Whedon'ın çekimler sırasında Gal Gadot’u tehdit ettiği iddiaları ortaya çıktı.

Ray Fisher’ın açıklamaları ışığında olayı derinlemesine inceleyen The Hollywood Reporter haberinde Whedon’ın Gal Gadot’u kullanmak istemediği replikleri söylemek için zorladığı ve Gadot’u kariyerine zarar vermekle tehdit ettiği iddialarına yer verildi.

Fisher yaptığı açıklamalarda Gadot ile yaşanan olayın detaylarını açıklamayı reddetse de, filmin yapım ekibinde çalışan bir kişinin yapılan soruşturmalar esnasında verdiği ifadelerde, Joss Whedon’ın Gal Gadot ile yaşadığı olayda filmin senaristi olduğunu vurgulayarak eğer repliklerini okumazsa Gadot’u filmde inanılmaz derecede aptal bir şekilde gösterebileceğini söylediği ve daha sonra da Gadot’u tehdit etmekle övündüğü yönünde söylemlerin bulunduğu söylentiler arasında yer alıyor.

Ortaya atılan iddialardan bir diğeri ise karakterinin bütün filmlerde benzer şekilde temsil edilerek yer aldığı hikâyeler arasındaki uyumun korunmasını isteyen Gadot’un karakterinin Whedon’ın yönettiği filmde daha agresif davranmasından rahatsız olduğu ve bahsi geçen tartışmaların da bu sebeple yaşanmış olabileceği yönünde.

Filmlovers'ın derlemesine göre; Gal Gadot'un daha önce konu hakkında yaptığı üstü kapalı açıklamalar da iddiaları destekliyor. 35 yaşındaki oyuncu Variety’e verdiği bir röportaj sırasında, Whedon ile çalışmanın en iyi çalışma tecrübelerinden biri olmadığını belirtmişti. Gal Gadot yine 2020 yılında Los Angeles Times’a verdiği bir röportajda filmde Cyborg karakterini canlandıran Fisher’ın Whedon hakkındaki iddiaları sırasında bahsettiği sahnelerin çekimlerinde yer almadığını söylemişti. Buna rağmen Gadot, aynı röportajda Whedon ile kendisinin de sorun yaşadığından, fakat sonuç olarak problemlerini çözüme ulaştırdığından bahsetmişti.