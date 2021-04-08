Joss Whedon hakkındaki sır perdesi aralanıyor: Gal Gadot'u kariyerini bitirmekle tehdit etti

08.04.2021 - 10:47
Her şey Justice League'de Cyborg karakterine hayat veren Ray Fisher'ın Joss Whedon psikolojik istismarcı olduğu iddialarıyla başladı. 33 yaşındaki oyuncu Whedon'ı sette çalışanlarına mide bulandırıcı şekilde davranmakla suçladı.
Doğru söylediği için hakkında bugüne kadar dava açılmadığını söyleyen Ray Fisher'ın sözleri
üzerine DC konuyla ilgili bir soruşturma başlattı ancak hiçbir açıklama yapılmadı. Ve geçtiğimiz gün Whedon'ın çekimler sırasında Gal Gadot’u tehdit ettiği iddiaları ortaya çıktı.