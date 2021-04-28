Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde

Jude Law, yeni filmi Peter Pan Wendy'nin setinde korsan gemisindeki Yüzbaşı Hook kostümüyle ilk kez görüntülendi. Law gibi set hali objektiflere yansıyan başka ünlüler de var. İşte ünlü oyuncuların set halleri...

ntv.com.tr 28.04.2021 - 10:43

Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 1

Jude Law, Yüzbaşı Hook oldu. 47 yaşındaki ünlü aktör, canlı aksiyon türündeki yeni filmi Peter Pan & Wendy’nin Kanada’daki setinde ilk kez görüntülendi.

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Yüzbaşı Hook'un korsan gemisi Jolly Roger'ın güvertesinde görülen Jude Law, sağ elinin yerinde duran kancaya taktığı teleskobuyla bakarken objektife takıldı.

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Nicole Kidman, Aaron Sorkin'in biyografik filmi Being the Ricardos'ta ünlü sitcom yıldızı Lucille Ball'u canlandırıyor. Başrolleri Javier Bardem ile paylaşan 53 yaşındaki Avustralyalı yıldız, California'daki sette ilk kez görüntülendi. 

Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 4
Kidman, çekim aralarında maskesini takmayı ihmal etmedi.
Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 5

Penelope Cruz, yeni filmi Parallel Mothers'ın setinde ilk kez görüntülendi. 46 yaşındaki İspanyol oyuncu, Pedro Almodovar'ın aynı gün doğum yapan iki annenin öyküsünü anlatan filminin Madrid'deki setindeydi. 

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Sarıya boyanmış saçlarıyla dikkat çeken Cruz, çekim aralarında maskesini takmayı ihmal etmedi.
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Cruz ve Almodovar, zaman zaman sette senaryo üzerinde görüşürken objektiflere yansıdı.
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Lady Gaga ve Al PacinoHouse of Gucci filminin Roma'daki setinde görüntülendi.
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Moda evi Gucci'nin kurucusu Guccio Gucci’nin torunu olan Maurizio Gucci’nin hayatına odaklanılan filmde, 34 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga, Maurizio Gucci’yi öldürmekle suçlanan eski eşi Patrizia Reggiani’ye hayat veriyor. 

80 yaşındaki usta oyuncu Al Pacino da 1921'de aile adını taşıyan şirketi kuran Guccio Gucci'nin en büyük oğlu Aldo Gucci'yi canlandırıyor. 

Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 10
Set kareleri arasında Madalina Ghenea da yer aldı.
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Şarkıcılıkta olduğu kadar oyunculukta da başarılı olduğunu kanıtlayan Jennifer Lopez, yeni filmi Shotgun Wedding’in çekimleri için sette. 51 yaşındaki Lopez, filmde Darcy adlı karakteri canlandırıyor. Filmde Lopez’in canlandırdığı Darcy ve diğer başrol oyuncusu  Josh Duhamel’in canlandırdığı Tom karakterleri, evlenmeye karar verirler. Bu, onların dışarıdan oldukça sevecen gözüken ancak oldukça inatçı olan ailelerinin de bir araya gelmesi demektir. Ailelerini düğün için bir araya getirdiklerinde partideki herkesin rehin alındığını görürler. Sevdiklerini korumak için ellerinden geleni yapan çiftin ilişkisi de bu süreçte sınanır.
Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 12
Set karelerine, düğünün basıldığı anlar yansıdı. Lopez, kirlenmiş gelinliği ve yüzündeki korku ifadesiyle görüntülendi.
Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 13
Oscar'lı oyuncu Ben Affleck, George Clooney‘nin yönetmenliğin üstlendiği yeni filmi The Tender Bar'ın setinde görüntülendi. 48 yaşındaki aktör, zayıflamış hali ve uzayan sakallarıyla her zamanki görünümünden farklıydı.
Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 14
Afflevk, çekim aralarında maskesini takmayı ihmal etmedi.
Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 15

Lady Gaga, House of Gucci filminin İtalya’daki setinde görüntülendi. 34 yaşındaki ünlü şarkıcı ve oyuncu, Piemonte’de kurulan sette, karlar arasında görülüyor. Lady Gaga, filmde ünlü İtalyan modacı Gucci’nin eski eşi Patrizia Reggiani’yi canlandırıyor. Reggiani, 1995 yılında moda evinin merdivenlerinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Gucci’nin ölüm emrini veren kişi olarak biliniyor.  

Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 16

Ridley Scott’un yönetmenliğini üstlendiği film, Sara Gay Forden’in The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed adlı kitabından uyarlandı.

Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 17
Jake Gyllenhaal, Michael Bay’in aksiyon filmi Ambulance’ın setinde görüntülendi.
Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 18
Los Angeles’taki çekimde 40 yaşındaki ünlü aktör, gitmekte olan ambulanstan helikopteri vurmaya çalışırken görülüyor.
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Margot Robbie, Christian Bale ve John David Washington, Los Angeles’ta David O. Russell’ın yönetmenliğini üstlendiği, adı henüz belli olmayan filmin setinde görüntülendi.  

Objektifler yansıyan karelerde Robbie kaçmaya çalışırken, Bale ve Washington da onu tutarken görülüyor.

Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 20

Hakkında fazla bilgi verilmeyen, sadece orijinal bir senaryodan çekildiği öğrenişen filminde kadrosunda üç oyuncunun yanı sıra Robert De Niro, Zoe Saldana, Rami Malek, Timothy Olyphant, Mike Myers, Michael Shannon, Chris Rock ve Anya Taylor-Joy da rol alıyor.

Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 21

Tom Holland, Örümcek Adam 3 (Spider Man 3) filmi için yeniden ikonik kostümüyle. 24 yaşındaki aktör, Atlanta'daki sette arabaların üzerinden atlarken görüntülendi. 

Film, 17 Aralık'ta gösterime girecek.

Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 22

Jennifer Lawrence ve Leonardo DiCaprio, Don’t Look Up filminin setinde çekimlere devam ediyor. 

Massachusetts'te sürdürülen çekimlerde her iki Oscar'lı oyuncu da bir donanma gemisinin merdivenlerinden çıkarken objektiflere yansıdı. 

Lawrence ve DiCaprio'nun corona virüs salgını devam ederken film çekimlerinde siperlikle önlem aldıkları görüldü. 

Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 23
Don’t Look Up filmi, İki tanınmayan bilim insanının bir meteorun altı ay içinde dünyaya düşeceğini tespit etmelerinin ardından medya turuna çıkıp tüm dünyayı uyarmaya çalışmaları, ancak kimseyi inandıramamaları konusuna odaklanıyor.
Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 24
Shamaless dizisinin yıldızı William H. Macy, 11. ve final sezonu çekimlerinde görüntülendi. Los Angeles'taki setten yansıyan fotofrafta, alkol ve uyuşturucu bağımlısı Frank'i canlandıran Macy'nin bir gözünün makyajla morartıldığı görüldü.
Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 25
Desperate Housewives dizisinde canlandırdığı Gabrielle Solis karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Eva Longoria, Los Angeles'ta yeni filminin çekimlerine devam ediyor. Altın Küre ödüllü Amerikalı sinema yıldızı, gerçeği aratmayan görüntülerin ortaya çıktığı sette enkazın içine girerek selfie çekti.
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Ünlü oyuncu Vanessa Hudgens yeni filmi Tick, Tick... Boom'un New York'taki setinde görüntülendi. 31 yaşındaki yıldız, Lin-Manuel Miranda'nın yönetmenliğini üstlendiği biyografik filmin setinde hem maske hem de siper kullanarak salgına karşı çifte önlem almasıyla dikkat çekti.
Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 27
Tom Cruise, Norveç’te Mission: Impossible 7 (Görevimiz Tehlike 7) çekimlerine devam ediyor. 58 yaşındaki Amerikalı aktör, aksiyon serisinin devam filmi için sınır tanımadan tehlike sahnelerde yer alıyor. Dublör kullanmayan Cruise’un, hızla giden trenin üstünde bulunduğunu gösteren görüntüler sosyal medyada yer aldı. Videoda, çekime ara verildiği anlaşılırken, buna rağmen halen hızla gien trenin üstünde oturmayı tercih eden Cruise, kameraya gülümserken görülüyor.  Kasım 2021
Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 28
Mission: Impossible 7 (Görevimiz Tehlike 7) filminin corona virüs salgını nedeniyle ertelenen çekimlerinden ilk görsellerde de Cruise, tehlikeli sahnelerde yer alırken yansımıştı. Cruise, önce dağda insan yapımı bir rampada motosikletle hız yapmış, ardından helikopterden atlamıştı.
Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 29
Norveç'te yapılan çekimlerden yansıyan görüntülerde 58 yaşındaki oyuncu, bir helikopter ve bir insansız hava aracı onu takip ederken, gökyüzünde motosikletinden fırlamış olarak uçuyordu. Uçtuktan birkaç saniye sonra, Cruise paraşütünü açıyordu. Yönetmen Christopher McQuarrie de setten, paraşütle süzülme anının görüntüsünü paylaştı.
Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 30

Oscar’lı oyuncu Sandra Bullock, corona virüs tedbiri alarak katıldığı yeni filminin setinde görüntülendi. Nora Fingscheidt’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve 56 yaşındaki Bullock’un başrolde yer aldığı yeni filminin adı henüz belli değil. Filmde Bullock, Ruth Slater adında, bir şiddet suçundan cezasını çektikten sonra hapisten çıkan ve geçmişini affetmeyi reddeden topluma yeniden giren bir kadını canlandırıyor. Şiddetli yargılamalarla karşılaşan Ruth Slater’in kurtuluş için tek umudu, geride bırakmak zorunda kaldığı kendisine yabancılaşan küçük kız kardeşini bulmaktır.

Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 31

Bradley Cooper, yeni filminin California’daki setinde görüntülendi. 45 yaşındaki Amerikalı oyuncu, Paul Thomas Anderson’ın yönetmenliğini üstlendiği filmde 70’li yıllar kostümüyle ve özel makyaj sayesinde kanlar içinde görüldü.

Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 32

Hakkında çok az şey bilinen film, 1970’lerde geçiyor ve geçmişte çocuk oyuncu olan bir lise öğrencisini merkeze alıyor.

Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 33

Cooper’ın hayranları, oyuncunun, ünlü Hollywood yapımcısı ve eski kuaför Jon Peters’a benzediğini fark etti. Peters, 1973 ile 1982 yılları arasında Barbra Streisand ile evliydi. Bu yılın başında da Pamela Anderson ile sadece 12 gün süren bir evlilik gerçekleştirdi.

Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 34
Tehlikeli aksiyon sahnelerinde dublör kullanmayıp kendisini sık sık riske atmasıyla tanınan Tom Cruise (58) Görevimiz Tehlike 7'nin (Mission Impossible 7) çekimlerine hazırlanıyor.
Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 35

58 yaşındaki oyuncu helikopterli ve motosikletli sahneleri çekmek için prova yaptı.

Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 36
Tüm zamanların en çok izlenen filmi rekorunu 10 yıl boyunca taşıyan Avatar'ın devam halkasından yeni set fotoğrafı paylaşıldı.
Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 37
Daha önce ise Avatar 2'de zorlu yollarla ve yeni teknolojiler sayesinde yapılan sualtı çekimleri ortaya çıkmıştı.
Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 38
James Cameron, yönetmen koltuğundan seti yönetmeye devam ediyor.
Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 39

Avatar 2’nin ardından üç devam filmi daha çekilecek. Üçüncü film 2023’te, dördüncü film 2025’te, beşinci film ise 2027’de gösterime girecek.

Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 40

Tom Hiddleston, Marvel’ın Sinematik Evreni’nden doğan Thor, The Avengers, Thor: The Dark World, Thor: Ragnarok ve Avengers: Infinity War filmlerindeki Loki karakterini bu defa dizi için canlandırıyor. Tom Hiddleston’a dizide Owen Wilson eşlik ediyor. İkili, Disney+ kanalı için hazırlanan Loki dizisi setinde ilk kez görüntülendi.

Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 41

Atlanta’daki sette ikilinin yağmur altında ıslanma sahneleri çekildi.  

Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 42

Keanu Reeves, başrolünü oynadığı The Matrix 4 filminin setinde objektiflere takıldı. 55 yaşındaki aktörü sevgilisi Alexandra Grant ziyaret etti. San Francisco’da çekimleri devam eden serinin dördüncü filminin, 21 Mayıs 2021’de vizyona girmesi planlanıyor.

Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 43

Margot Robbie, Gerçek Kötüler’in (Suicide Squad) devam filmi setinde. 

Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 44
Idris Elba, Steve Agee, David Dastmalchian, Nathan Fillion ile birlikte kamera karşısına geçen Robbie’nin Panama’da gerçekleştirilen çekimlerde kırmızı bir elbise giydiği görülüyor.
Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 45

Sylvester Stallone'un emekli bir süper kahramanı oynadığı gerilim filmi Samaritan’ın çekimleri Atlanta'da devam ediyor. 73 yaşındaki oyuncunun setten objektiflere yansıyan perişan hali dikkat çekti. Film, savaşta yok olduğu düşünülen bir süper kahramanın kaybolmadığını öğrenen bir gencin hikayesi anlatılıyor.

İşte diğer ünlülerin set görüntüleri... 

Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 46

Jennifer Hudson, Amerikalı müzisyen Aretha Franklin'in hayatını canlandırdığı biyografik Respect filminin setinde görüntülendi.

Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 47

Jennifer Lopez başrollerini Owen Wilson ile paylaştığı  Marry Me’nin setinde gelinlikle görüntülendi. 

Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 48

Film, Lopez’in canlandırdığı pop star’ın, rock star olan nişanlısının düğünden hemen önce kendisini anlattığını öğrenmesi sonrası, karşısına çıkan ilk kişi olan matematik öğretmeni ile aynı davetliler önünde evlenmesi ve sonrasında gelişen ilişkilerini anlatıyor.  

Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 49

Jennifer Lopez ve Owen Wilson, Brooklyn’de yapılan çekimlerde görüntülenmişti. Wilson, kucağında sevimli bir köpekle görülüyor.

Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 50

Oscar'lı oyuncu Meryl Streep ile İngiliz TV sunucusu James Corden, Netflix yapımı müzikal film The Prom'da birlikte rol alıyor.

Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 51
Ryan Murphy'nin yönetmenliğini üstlendiği filmin Los Angeles'taki setinde Streep ve Corden kostümleriyle görüntülendi. 41 yaşındaki Corden'in makyajla yaşlandırılmış hali dikkat çekti.
Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 52

İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch, aktör Louis Wain’i canlandırdığı yeni biyografik filminde, 19. yüzyıl görünümündeki sette dramatik bir sahnenin çekiminde görüntülendi.

Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 53

Makyajla Louis Wain’e benzetilen 43 yaşındaki aktör, kendini Londra otobüsünden dışarı atma sahnesinde yerde yatarken görüldü.

Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 54

Ünlü yıldız Liam Hemsworth, televizyon dizisi Dodge & Miles’ın Toronto’da yapılan çekimleri esnasında objektiflere yansıdı.

Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 55

29 yaşındaki oyuncu, bir taksinin kendisine çarptığı ve taksiciye sinirlenip bağırdığı sahnelerin çekimi esnasında görüntülendi. Hemsworth’un yaralanma sahneleri için yüzüne yaralı makyajı yapıldığı görüldü.

Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 56
Chadwick Boseman / Black Panther (2018)
Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 57
Bradley Cooper ve Lady Gaga / A Star Is Born (2018)
Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 58
John Krasinski / A Quiet Place (2018)
Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 59
Joel Harlow ve Michael B. Jordan / Black Panther (2018)
Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 60

Mandy Moore, This Is Us dizisinin setinde görüntülendi. 

Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 61

Bond serisinin 25'inci filminde beşinci ve son kez James Bond karakterine hayat veren Daniel Craig, İtalya'nın Matera kentinde yapılan çekimlerde bir aksiyon sahnesi sonrasında, karakterinin kanlar içinde kaldığını gösteren makyajlı haliyle görüntülendi. 

Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 62

Keanu Reeves / Bill&Ted 3 (2019)

Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 63
Alvaro Morte (Profesör) / La Casa de Papel (2019)
Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 64

Sophia Loren / The Life Before Us (2019)

Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 65
Christian Bale ve Adam McKay / Vice (2018)
Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 66
Richard Madden / Bodyguard (2018)
Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 67
Rachel Weisz / The Favourite (2018)
Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 68
Brian May ve Gwilym Lee / Bohemian Rhapsody (2018)
Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 69
Caitriona Balfe ve Sam Heughan / Outlander (2014)
Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 70
Danai Gurira ve Ryan Coogler / Black Panther (2018)
Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 71
Benedict Cumberbatch / Patrick Melrose (2018)
Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 72
Bo Burnham ve Elsie Fisher / Eighth Grade (2018)
Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 73
Steve Carell ve Timothee Chalamet / Beautiful Boy (2018)
Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 74
Yorgos Lanthimos ve Emma Stone / The Favourite (2018)
Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 75
Rachel Weisz, Yorgos Lanthimos ve Olivia Colman / The Favourite (2018)
Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 76
Benicio Del Toro ve Ben Stiller / Escape at Dannemora (2018)
Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 77
Viggo Mortensen, Peter Farrelly ve Mahershala Ali / Green Book (2018)
Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 78
Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Dimiter D. Marinov ve Mike Hatton / Green Book (2018)
Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 79
Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 80
Rachel Brosnahan ve Wakeema Hollis / The Marvelous Mrs. Maisel (2017)
Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 81
Spike Lee ve Adam Driver / BlacKkKlansman (2018)
Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 82
Rob Marshall ve Emily Blunt / Mary Poppins Returns (2018)
Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 83
Alfonso Cuaron ve Yalitza Aparicio / Roma (2018)
Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 84
Nicole Kidman ve Lucas Hedges / Boy Erased (2018)
Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 85
Lucas Hedges / Boy Erased (2018)
Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 86
Christian Bale, Steve Carell ve Adam McKay / Vice (2018)
Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 87
Bo Burnham ve Elsie Fisher / Eighth Grade (2018)
Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 88
Robert Redford ve David Lowery / The Old Man & the Gun (2018)
Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 89
Charlize Theron ve Jason Reitman in Tully (2018)
Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 90
Max Greenfield ve Darren Criss / American Crime Story (2016)
Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 91
Keri Russell / The Americans (2013)
Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 92
Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 93
Hugh Grant / A Very English Scandal (2018)
Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 94
Elisabeth Moss / The Handmaid's Tale (2017)
Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 95
Donald Glover / Atlanta (2016)
Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 96
Sean Hayes, Eric McCormack, Debra Messing ve Megan Mullally / Will & Grace (1998)
Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde - 97

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