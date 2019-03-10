Julianne Moore Oscar adayı filmden kovuldu
Julianne Moore, bu yıl Oscar’a üç dalda aday gösterilen Can You Ever Forgive Me? filminin kadrosunda yer aldığını ancak filmin kadrosundan kendi isteği dışında çıkarıldığını açıkladı.
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Ünlü oyunucu Julianne Moore, 91. Oscar Ödülleri'ne üç kategoride aday gösterilen Can You Ever Forgive Me? Filminden kovulduğunu anlattı.
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Still Alice filmindeki rolüyle 2015 yılınd En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ının sahibi olan Moore, Can You Ever Forgive Me? filmin kadrosundan sanıldığı gibi kendi isteğiyle ayrılmadığını, kovulduğunu açıkladı.
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The Hours, İki Kadın Bir Erkek, Yıldız Haritası, Tutsak, Aşka Özgürlük gibi filmleriyle tanınan Moore, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve En İyi Uyarlama Senaryo kategorilerinde Oscar adaylığı bulunan Can You Ever Forgive Me? filminin kadrosunda bulunduğunu ancak filmden ayrılmak zorunda kaldığını söyledi.
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Bir televizyon programında konuşan 58 yaşındaki ABD’li oyuncu, kendisini filmin kadrosundan çıkaran kişinin filmin senaristi Nicole Holofcener olduğunu belirtti.
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“Yaptığım şeyden hoşlandığını sanmıyorum” diyen Moore, “Prodüksiyon öncesinde prova yapıyorduk ve onun bu karakter hakkında düşündükleriyle benim karakter hakkında düşündüklerim birbiriyle uyuşmuyordu” ifadesini kullandı. Ünlü oyuncu, filmin senaristi ile fikir uyuşmazlığı yaşaması nedeniyle başrolden kovulduğunu belirtti. Moore filmi hala izlemediğini, çünkü filmi görmenin acı verici olduğunu da ifade etti.
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Başrollerinde Melissa McCarthy ve Richard E. Grant'in yer aldığı Can You Ever Forgive Me? filmi, 1970’ler ve 80’lerde Katharine Hepburn, Tallulah Bankhead ve Estee Lauder gibi yıldızların kısa biyografilerini yazarak geçimini sürdüren biyografi yazarı Lee Israel’ın (Melissa McCarthy) gerçek hikayesini anlatıyor. Zamanla popülerliğini yitiren ve yayıncı bulmakta zorlanan Lee, kirasını bile ödeyemeyecek duruma gelir. Sonunda, sadık arkadaşı ve suç ortağı Jack (Richard E. Grant) ile birlikte bu zor durumdan kurtulmak için hayatını kaybetmiş yazarların mektuplarını taklit etmeye başlar. Fakat çok geçmeden başı polislerle belaya girer.
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Marielle Heller'ın yönetmen koltuğunda yer aldığı biyografi türündeki Can You Ever Forgive Me’nin ülkemizde gösterime girip girmeyeceği henüz bilinmiyor.