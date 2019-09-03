Julie Andrews’e Venedik’te Yaşam Boyu Başarı ödülü
ntv.com.tr
Ödüllü oyuncu Julie Andrews, 76. Venedik Film Festivali’nde ‘Yaşam Boyu Başarı’ ödülü aldı. Ünlü oyuncu ödül konuşmasında, “Hala bu harika rolleri oynaması istenen şanslı kız olduğum gerçeğine hayret ediyorum” dedi.
-
1
İngiliz oyuncu Julie Andrews 76. Venedik Film Festivali kapsamında Altın Aslan ödülünü aldı.
-
2
Julie Andrews Mary Poppins ve Victor Victoria gibi filmleriyle ünlenen 83 yaşındaki efsanevi oyuncu, İtalya’nın Venedik kentinde yapılan festivalde ‘Yaşam Boyu Başarı’ ödülünün sahibi oldu.
-
3
Andrews’e ödülünün verildiği törene yönetmen Luca Guadagnino, Venedik Film Festival, Direktörü Alberto Barbera ve Venedik Bienali Başkanı Paolo Baratta katıldı.
-
4
Andrews ödül konuşmasında, “Profesyonel yaşamımın büyük bir bölümünü sinema sanatlarında geçirdiğim için çok mutluyum. Hala bu harika rolleri oynaması istenen şanslı kız olduğum gerçeğine hayret ediyorum” ifadesini kullandı.
-
5
Andrews bugüne dek bir Oscar, üç Altın Küre, bir Emmy ödülü kazandı. Aynı zamanda şarkıcı da olan Andrews üç kez Grammy ödülü aldı.