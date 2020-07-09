Jumanji: Yeni Seviye'nin (Jumanji: The Next Level) 800 milyon dolarlık gişe başarısı

JUMANJI: YENİ SEVİYE’NİN KONUSU

Her biri özel güçlere sahip avatarlara dönüşen dört arkadaşın mahsur kaldıkları Jumanji'nin devam halkasında, ekip yeniden bir araya geliyor, ama bu kez oyunun kurallarının değiştiğini görüyorlar. Ayrıca aralarından birini kurtarmak için Jumanji'ye geri dönmek zorunda kalıyorlar. Ancak Jumanji'ye geri döndüklerinde hiçbir şeyin bekledikleri gibi olmadığını fark ediyorlar.



Ekip, kurak çöllerde ve karlı dağlarda bulunup bilinmeyen ve henüz keşfedilmeyenlerin üstesinden gelmek zorunda kalıyor, böylece oyundan kaçmanın bir yolunu buluyorlar.