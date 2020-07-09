Jumanji: Yeni Seviye'nin (Jumanji: The Next Level) 800 milyon dolarlık gişe başarısı

Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Blac ve Karen Gillan’ın başrolleri paylaştığı Jumanji: Yeni Seviye (Jumanji: The Next Level) filmi büteçesini 6'ya katlayarak gişede 800 milyon dolar kazandı.

ntv.com.tr 09.07.2020 - 09:05

Jumanji: Yeni Seviye'nin (Jumanji: The Next Level) 800 milyon dolarlık gişe başarısı - 1

Jumanji: Yeni Seviye (Jumanji: The Next Level) filmi dünya çapında 800 milyon dolarlık gişe başarısına ulaştı. Film, ABD’den 319,2 milyon dolar, dünya gişelerinden de 480,9 milyon dolar hasılat elde etti. Film ortalama 125 milyon dolarlık bütçeyle çekilmişti.

Jumanji: Yeni Seviye'nin (Jumanji: The Next Level) 800 milyon dolarlık gişe başarısı - 2

Aralık 2019’da gösterime giren ve uzun süre gişede birinciliği bırakmayan film, salgın nedeniyle gösterimine ara verilse de yeniden açılmaya başlayan sinemalarda tekrar gösterilerek gişe başarısını 800 milyon dolara ulaştırdı.

Jumanji: Yeni Seviye'nin (Jumanji: The Next Level) 800 milyon dolarlık gişe başarısı - 3

Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Blac ve Karen Gillan’ın başrolleri paylaştığı, 2017’de gösterime Dwayne Johnson giren Jumanji: Vahşi Orman’ın devam filminin gişe başarısını Dwayne Johnson sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

Jumanji: Yeni Seviye'nin (Jumanji: The Next Level) 800 milyon dolarlık gişe başarısı - 4
Johnson, “Bu sabahın güzel bir sürprizi. Jumanji hala çok iyi gidiyor. Her şeyden önce teşekkürler. İkincisi Jumanji'mizin dünyanın dört bir yanındaki aileler için bu eşsiz, eğlenceli sihire ve güce sahip olduğunu gördüğüm için minnettarım” ifadesini kullandı.
Jumanji: Yeni Seviye'nin (Jumanji: The Next Level) 800 milyon dolarlık gişe başarısı - 5
Ünlü oyuncu ayrıca, “Tüm ekibimiz yeni Jumanji’yi en iyi yapmak için daha çok çalışacak” dedi. Nisan ayında yönetmen Jake Kasdan, Jumanji'ye üçüncü filmin geleceğini açıklamıştı.
Jumanji: Yeni Seviye'nin (Jumanji: The Next Level) 800 milyon dolarlık gişe başarısı - 6

Johnson’ın paylaşımına ünlü oyuncu Ian Somerhalder yanıt vererek, “Tebrikler adamım! Şey, yeni filmde ben de yer alabilir miyim?” yorumunu yazdı.

Jumanji: Yeni Seviye'nin (Jumanji: The Next Level) 800 milyon dolarlık gişe başarısı - 7

JUMANJI: YENİ SEVİYE’NİN KONUSU

Her biri özel güçlere sahip avatarlara dönüşen dört arkadaşın mahsur kaldıkları Jumanji'nin devam halkasında, ekip yeniden bir araya geliyor, ama bu kez oyunun kurallarının değiştiğini görüyorlar. Ayrıca aralarından birini kurtarmak için Jumanji'ye geri dönmek zorunda kalıyorlar. Ancak Jumanji'ye geri döndüklerinde hiçbir şeyin bekledikleri gibi olmadığını fark ediyorlar.

Ekip, kurak çöllerde ve karlı dağlarda bulunup bilinmeyen ve henüz keşfedilmeyenlerin üstesinden gelmek zorunda kalıyor, böylece oyundan kaçmanın bir yolunu buluyorlar.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER