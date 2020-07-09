Jumanji: Yeni Seviye'nin (Jumanji: The Next Level) 800 milyon dolarlık gişe başarısı

ntv.com.tr 09.07.2020 - 09:05
Jumanji: Yeni Seviye (Jumanji: The Next Level) filmi dünya çapında 800 milyon dolarlık gişe başarısına ulaştı. Film, ABD’den 319,2 milyon dolar, dünya gişelerinden de 480,9 milyon dolar hasılat elde etti. Film ortalama 125 milyon dolarlık bütçeyle çekilmişti.
Aralık 2019’da gösterime giren ve uzun süre gişede birinciliği bırakmayan film, salgın nedeniyle gösterimine ara verilse de yeniden açılmaya başlayan sinemalarda tekrar gösterilerek gişe başarısını 800 milyon dolara ulaştırdı.
Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Blac ve Karen Gillan’ın başrolleri paylaştığı, 2017’de gösterime Dwayne Johnson giren Jumanji: Vahşi Orman’ın devam filminin gişe başarısını Dwayne Johnson sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.
Johnson’ın paylaşımına ünlü oyuncu Ian Somerhalder yanıt vererek, “Tebrikler adamım! Şey, yeni filmde ben de yer alabilir miyim?” yorumunu yazdı.
JUMANJI: YENİ SEVİYE’NİN KONUSU
Her biri özel güçlere sahip avatarlara dönüşen dört arkadaşın mahsur kaldıkları Jumanji'nin devam halkasında, ekip yeniden bir araya geliyor, ama bu kez oyunun kurallarının değiştiğini görüyorlar. Ayrıca aralarından birini kurtarmak için Jumanji'ye geri dönmek zorunda kalıyorlar. Ancak Jumanji'ye geri döndüklerinde hiçbir şeyin bekledikleri gibi olmadığını fark ediyorlar.
Ekip, kurak çöllerde ve karlı dağlarda bulunup bilinmeyen ve henüz keşfedilmeyenlerin üstesinden gelmek zorunda kalıyor, böylece oyundan kaçmanın bir yolunu buluyorlar.