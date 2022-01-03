Jungle Cruise 2 geliyor

Jungle Cruise konusu

Jungle Cruise, tıbbın geleceğini değiştirecek olan bir ağacı bulmak için zorlu bir maceraya atılan bir bilim insanı ve kaptanın hikayesini anlatıyordu. Bilim insanı Lily Houghton (Emily Blunt), yeni bir görev ile karşı karşıyadır. Efsaneye göre Amazon’da iyileştirme güçlerine sahip olan bir ağaç vardır ve Lily o ağacı bulmaya kararlıdır.