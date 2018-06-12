Jurassic World: Fallen Kingdom zirvede (8-10 Haziran 2018 gişe rakamları)

1 Jurassic evreninin yeni filmi Jurassic World: Fallen Kingdom, yaklaşık 3 yıl önce 145.952 seyirciyle açılışını gerçekleştiren selefinin de üzerine çıkarak vizyondaki ilk üç gününde 212.426 seyirci tarafından lzlendi.

2 Jurassic World bu performansla haziran ayı tüm zamanların en iyi üçüncü açılışına imza attı. Henüz ABD'de gösterime girmeyen filmin, dünya genelinde üç günde 151 milyon dolar hasılata erişti.

3 Gösterimdeki dördüncü hafta sonunu geride bırakan Deadpool 2, 60.315 seyirciyle ikinci sırasında yer aldı. Toplamda şimdiden 1.141.083 seyirci sayısına ulaşan ikinci film, 1 milyon 112 bin seyirci tarafından izlenen Deadpool'u geçmiş oldu.

4 Haftanın bir diğer yeni filmi olan Cumali Ceber 2 ise açılışını 54.505 seyirciyle üçüncü sırada gerçekleştirdi. Böylelikle devam filmi, açılış performansı anlamında internet fenomenlerinin film çekmesinin önünü açan ve ilk üç gününde 128.564 seyirci tarafından izlenen Cumali Ceber'in hayli gerisinde kalmış oldu.

5 Sundance'ten övgüler toplayan korku filmi Ayin (Hereditary), ABD'de olduğu Türkiye'de de listeye dördüncü sıradan giriş yaptı.

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