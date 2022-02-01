Jurassic World serisi devam edecek

Steven Spielberg'in 1993 tarihli Jurassic Park filmi, soyları milyonlarca yıl önce tükenen dinozorları sinemaya aktararak büyük beğeni topladı ve 3 dalda Oscar ödülü aldı. Devamında gelen 1997 tarihli The Lost World: Jurassic Park ve Jurassic Park III ile üçleme tamamlandı.



TÜM ZAMANLARIN EN İYİLERİ ARASINDA



2015 yılında vizyona giren Jurassic World ise yeni bir üçleme başlattı. Colin Trevorrow tarafından yönetilen ve başrollerini Chris Pratt ile Bryce Dallas Howard'ın paylaştığı film gişede büyük bir başarı gösterdi. Jurassic World halen tüm zamanların en çok gişe hasılatı elde eden filmleri listesinde 6. sırada yer aldı.