Jurassic World serisi devam edecek

Haberler 01.02.2022 - 14:14
Steven Spielberg'in 1993 tarihli Jurassic Park filmi, soyları milyonlarca yıl önce tükenen dinozorları sinemaya aktararak büyük beğeni topladı ve 3 dalda Oscar ödülü aldı. Devamında gelen 1997 tarihli The Lost World: Jurassic Park ve Jurassic Park III ile üçleme tamamlandı.
TÜM ZAMANLARIN EN İYİLERİ ARASINDA
2015 yılında vizyona giren Jurassic World ise yeni bir üçleme başlattı. Colin Trevorrow tarafından yönetilen ve başrollerini Chris Pratt ile Bryce Dallas Howard'ın paylaştığı film gişede büyük bir başarı gösterdi. Jurassic World halen tüm zamanların en çok gişe hasılatı elde eden filmleri listesinde 6. sırada yer aldı.
YENİ PROJELEN İÇİN İLK İPUCU
2018 yılında devam filmi Jurassic World: Fallen Kingdom ile devam eden seri 10 Haziran 2022'de izleyiciyle buluşacak Jurassic World Dominion ile son bulacak. Ancak gelecekte yeni Jurassic World filmlerinin daha doğrusu projelirinin olduğu ortaya çıktı.
DAHA FAZMA FİLM ÇEKİLEBİLİR
Jurassic World filmlerin yapımcısı Frank Marshall, serinin hayranlarını sevindirecek bir haber vererek ilerleyen dönemde daha fazla Jurassic World filminin çekilebileceğini söyledi.
"DURUP DİNLENMEYECEĞİZ"
Marshall'ı Slash Film'e verdiği röportajda "Bence Dominion bu üçlemeyi tamamlayacak ama durup dinlenmeyeceğiz, geleceğin nasıl olacağını göreceğiz. Kesinlikle Jurassic dünyasında daha fazla şey yapmak istiyoruz" dedi.
Jurassic World Dominion hakkında
Jurassic World Dominion'da Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Sam Neill, Jeff Goldblum, BD Wong, Mamoudou Athie, Dichen Lachman ve DeWanda Wise yer alacak.
Trevorrow, filmin senaryosunu Emily Carmichael ile birlikte, Jurassic World ve Jurassic World: Fallen Kingdom'ı birlikte yazan Derek Connolly ve Trevorrow'un bir hikayesinin üzerine çalışarak yazdı.