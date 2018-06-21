Jurassic World: Yıkılmış Krallık’ta eşcinsel sahneye sansür
ntv.com.tr
Jurassic Park serisinin devam halkası olan Jurassic World: Yıkılmış Krallık’ta (Jurassic World: Fallen Kingdom) Dr. Zia Rodriguez karakterinin lezbiyen olduğunu ima ettiği sahne kesildi.
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Ülkemizde önceki hafta vizyona giren Jurassic Park serisinin devam filmi Jurassic World: Yıkılmış Krallık’tan (Jurassic World: Fallen Kingdom) sansür haberi geldi.
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Filmin yıldızı Daniella Pineda, katıldığı bir TV programında Chris Pratt ile olan bir sahneye ait detayı anlattı.
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Pineda, canlandırdığı Dr. Zia Rodriguez karakteri ile Pratt’in canlandırdığı Owen Grady arasında geçen ve filmden atılan diyaloğu şöyle aktardı:
“Rodriguez, erkeklerle çıkmıyorum, ama eğer çıksaydım bu sen olurdun diyor.”
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Pineda, atılan sahne için, “Güzeldi, çünkü karakterimin içyüzünü gösteriyordu” dedi.
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Universal, Meksika kökenli bir Amerikalı olan Daniella Pineda ile siyahi oyuncu Justice Smith’i kadrosuna dahil etmekle çoğunluğu beyaz oyunculardan oluşan kadrosunu zenginleştirse de karakterin eşcinsel kimliğine dair imayı sansürlemesi hayal kırıklığı yarattı.
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Sinema eleştirmenleri, Jurassic yapımcılarının Disney’in izinden giderek Güzel ve Çirkin’deki (Beauty and the Beast) LeFou gibi bir eşcinsel karaktere yer vermekte tereddüt etmemesini bekliyor.
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Pineda da karakterinin lezbiyen geçmişine dair detayların Jurassic zincirinin devam halkasında ele alınmasını istediğini belirtti.
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J.A. Bayona’nın yönettiği, senaryosunu Colin Trevorrow ve Derek Connolly’nin yazdığı Jurassic World: Yıkılmış Krallık (Jurassic World: Fallen Kingdom), ABD’de cuma günü vizyona giriyor.