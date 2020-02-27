Jurassic World'ün yeni filminin ismi belli oldu: Dominion

Başrollerinde Chris Pratt (Owen Grady) ve Bryce Dallas Howard'ın Claire Dearing) rol aldığı Jurassic World serisinin üçüncü filminden ilk set fotoğrafı yayınlandı. 21 Haziran 2021'de seyirciyle buluşacak filmin ismi Jurassic World: Dominion olarak açıklandı.

27.02.2020 - 07:03

2015 yılında Jurassic World, 2018'de  ise Jurassic World: Fallen Kingdom (Jurassic World: Yıkılmış Krallık) olarak yayınlanan ve gişede önemli başarı elde eden serinin yeni filminin çekimlerine başlandı.

Jurassic World fragmanı (Tıkla izle)

Jurassic World: Fallen Kingdom fragmanı (Tıkla izle)

Başrollerinde yine Chris Pratt (Owen Grady) ve Bryce Dallas Howard'ın (Claire Dearing) yer alacağı filmin setten yayınlanan ilk fotoğrafında isme de açıklandı: Jurassic World: Dominion
Colin Trevorrow'un tekrar yönetmen koltuğuna oturduğu ve senayosunu Emily Carmichael ile birlikte kaleme aldığı film 21 Haziran 2021'de seyirciyle buluşacak.

Chris Pratt ve Bryce Dallas Howard'ın yanı sıra Laura Dern, Jeff Goldblum ve Sam Neill de filmin kadrosunda tekrar yer alacak isimler olarak ön plana çıkıyor.

Jurassic World: Dominion'ın, dinazorların modern dünyaya ayak basmasıyla biten serinin ikinci filminin devamını anlatması bekleniyor.

Jurassic World gişede 1 milyon 670 bin dolar, Fallen Kingdom ise 1 milyon 308 bin gelir elde etme başarısı göstermişti. 

Jurassic World fragmanı (Tıkla izle)

Jurassic World: Fallen Kingdom fragmanı (Tıkla izle)

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