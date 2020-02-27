Jurassic World'ün yeni filminin ismi belli oldu: Dominion

27.02.2020 - 07:03
2015 yılında Jurassic World, 2018'de ise Jurassic World: Fallen Kingdom (Jurassic World: Yıkılmış Krallık) olarak yayınlanan ve gişede önemli başarı elde eden serinin yeni filminin çekimlerine başlandı.
Jurassic World fragmanı (Tıkla izle)
Jurassic World: Fallen Kingdom fragmanı (Tıkla izle)
Jurassic World: Dominion'ın, dinazorların modern dünyaya ayak basmasıyla biten serinin ikinci filminin devamını anlatması bekleniyor.
Jurassic World gişede 1 milyon 670 bin dolar, Fallen Kingdom ise 1 milyon 308 bin gelir elde etme başarısı göstermişti.
Jurassic World fragmanı (Tıkla izle)
Jurassic World: Fallen Kingdom fragmanı (Tıkla izle)