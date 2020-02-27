Justin Bieber, Elvis Presley'in rekorunu kırdı

Ünlü yıldız Justin Bieber, 7 albümü de ilk sıraya yerleşen en genç şarkıcı oldu. Müzik albümleri listesinde 7 kez birinci sıraya yerleşen Biebir Elvis Presley'in rekorunu kırmış oldu.

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27.02.2020 - 07:52

Justin Bieber, ABD'nin müzik albümleri listesinde 7 kere bir numarada yer alan en genç şarkıcı olarak Elvis Presley'in rekorunu kırdı.







Changes albümü de ilk sırada yer alan Bieber, yedinci albümü Blue Hawaii 1961'de birinci sıraya çıkarak rekorun sahibi olan Elvis Presley'i geçti.







Bieber ilk kez 16 yaşındayken My World isimli ilk albümüyle zirveye yerleşmişti. Bieber'ın daha sonra çıkardığı dört stüdyo albümü ve remix akustiklerden oluşan 3 albümünün 2'si de ABD listelerinde ilk sırada yer aldı.







25 yaşındaki sanatçı bu hafta da ABD'nin R&B ve country listelerinde ilk sırada yerleşti.







Bieber son olarak Billie Eilish'e destek açıklamasıyla gündem olmuştu. 25'inci James Bond filmi için No Time To Die şarkısını seslendiren Billie Eilish, sosyal medyadaki olumsuz yorumlardan etkilendiğini açıkladı. Gelişmelerin ardından Justin Bieber, meslektaşına destek olarak "Benim yaşadıklarımı yaşamasını istemiyorum. Onu rahat bırakın" ifadelerini kullanmıştı.