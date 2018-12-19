K-Pop müzik grubu BTS Güney Kore’ye yılda 3,6 milyar dolar kazandırıyor
ntv.com.tr
Güney Koreli K-Pop müzik grubu BTS, ülkesine yılda 800 bin fazladan turistin sırf kendileri için gelmesini sağlarken 3,6 milyar dolarlık ekonomik katkı sağlıyor.
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Güney Kore’den yükselen ve dünyayı saran müzik akımı, milyar dolarlar kazandırıyor.
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Ünlü K-Pop gruplarından BTS, Güney Kore için bir doğal hazine niteliğinde.
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Hyundai Research’ün yaptığı araştırmaya göre BTS, ülke ekonomisine yılda 3,6 milyar dolar katkı sağlıyor.
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2017 yılında her 13 turistten biri bu Doğu Asya ülkesini ziyaret etti. Ziyaret sebebi olarak BTS grubunun dünya çapındaki şöhreti gösterildi.
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Yedi gençten oluşan grup, geçen yıl ABD pazarında da büyük başarı elde etti. Haziran ayında Billboard 100 listesinin zirvesinde yer aldı ve şu anda Instagram’da 14 milyondan fazla takipçisi var.
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Yapılan araştırmaya göre, grubun uluslararası bilinirliği, Güney Kore markalarının ve ürünlerinin desteklenmesine yardım etti. Araştırmacılar, BTS’nin ortaya çıkardığı 3,6 milyar dolarlık değerin 26 orta ölçekli Güney Koreli şirketle eş değer olduğunu belirtti.
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Araştırmacılar ayrıca, yılda 800 bin turistin Güney Kore’ye sadece BTS’in şöhretinden dolayı gittiğini belirledi.
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Önümüzdeki 10 yılda grubun 37 milyar dolarlık ekonomik değer yaratacağı ön görülüyor.