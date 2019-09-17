Kaan Sekban'dan Harbiye’de sürprizlerle dolu gece
Denizbank Açıkhava Konserleri kapsamında BKM organizasyonuyla Kaan Sekban Harbiye’de sahnedeydi. Harbiye’deki ilk gösterisinin biletleri 40 gün önce tükenen Sekban izleyicisine; Kenan Doğulu, Pelin Akil, Gökhan Türkmen ve Kalben ile sürpriz yaptı.
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1Bankacılık günlerinden müzikal yolculuğuna, çocukluğundan bugüne uzanan kısa hayat hikayesini barcovizyonda gösteren Kaan Sekban, yıllar önce katıldığı bir televizyon programında yaptığı Kenan Doğulu taklidinin görüntüsü dönerken asansörle bir anda sahnede belirdi.
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2Aynı klipteki peruk ve kostümle sahnede shovuna devam eden Sekban’ın seyircisine en büyük sürprizi ise Kenan Doğulu’nun sahneye çıkması oldu.
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3Yaparım Bilirsin parçasını birlikte seslendiren Kaan Sekban ve Kenan Doğulu düeti bol kahkahalı akşamın ilk ve en büyük süpriziydi.
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4İlk yarıda kurumsal hayatta yaşadığı anıları anlatan Sekban, ikinci yarıda kurumsal hayatı bıraktıktan sonra nasıl oyuncu olamadığını anlatarak seyircisini kahkahalara boğdu.
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5Müzikal bir parçayla ikinci yarıya başlayan sanatçıya güzel sesiyle ünlü oyuncu Pelin Akil eşlik etti.
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6Sahnenin diğer sürprizleri önce Gökhan Türkmen ardından da Kalben oldu.
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Gökhan Türkmen Aşk Lazım şarkısı Kalben de Sonsuza Kadar şarkılarıyla Sekban’ın sahnesine konuk oldu
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8Gösterinin finalinde tüm konuklar sahneye çıktı. Aşk Oyunu şarkısını birlikte söyleyen sanatçılarla Sekban sahnede hatıra selfisi çekti.
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9Kaan Sekban’ın binlerce izleyici karşısında ilk Harbiye Açıkhava gösterisi kahkahalar ve alkışlar eşliğinde sona erdi.
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10İlk Harbiye gösterisinin biletleri 40 gün önce tükenen Kaan Sekban, yeni bir rekora imza attı ve sahnede tam 4 saat kaldı. 21:00’da başlayan gösteri tek bir seyirci bile salondan ayrılmadan 01.00’de bitti.
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11İşte gösteriyi izlemeye gelen ünlü isimlerden bazıları...
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