Kaçak kazıda bulunan mozaikler Zeugma Müzesi'ne taşınıyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kaçak kazı yapılan evin zemininde bulunan Bizans dönemine ait mozaiklerin, 2 yıl süren çalışmanın ardından 98 parçaya bölünerek Zeugma Mozaik Müzesi’ne taşınmasına başlandı.

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07.07.2021 - 17:27

İslahiye ilçesine bağlı Yukarıbilen Mahallesi'nde 2019 yılında bir evde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Ekipler, evin avlu zemininde 170 metrekare mozaik buldu. Jandarma ekiplerince koruma altına alınan evde Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekipleri de kurtarma kazılarına başladı.

Elinde kılıç olan insan ve çeşitli hayvan figürleri ile av sahnelerinin resmedildiği mozaiğin bulunduğu evde uzman ekipler tarafından yürütülen çalışmalar tamamladı.

Milattan sonra 4’üncü yüzyıla ait mozaiklerin yapılan çalışmaların ardından her biri 1,5 metre olan 98 parça halinde taşınması kararlaştırıldı.

Mozaiklerin taşınmasına başlandığı evde açıklama yapan Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, üzerinde sıklıkla avlanmaya ait figürlerin olduğunu mozaiklerin milattan sonra 4’üncü yüzyılda yapıldığını belirtti Çomak, çeşitli av sahnelerinin anlatıldığı mozaiklerde çeşitli bitkisel figürlerin olduğunu ve en önemlisinin bölgenin de geçim kaynağı olan üzüm ve bağ bozumu resimlerinin bulunduğunu kaydetti.







Mozaiklerin Bizans dönemine ait olduğunu vurgulan Çomak, "2021 yaz döneminde belgelemelerini yaptığımız buradaki tüm mozaikleri Gaziantep'e taşıyacağız. Zeugma Mozaik müzemizde Bizans dönemi salonumuzda ziyaretçilerimizin beğenisine sunacağız" dedi.

İşte taşınmadan diğer kareler...

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