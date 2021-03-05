Kaçakçılardan kurtarılan 'Arinna'nın Güneş Tanrıçası' heykelciği ait olduğu Anadolu topraklarında sergileniyor

İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Hünkar Keser, müzedeki 180 bin eserin ancak yüzde 5'ini sergileyebildiklerini, çok değerli birçok parçayı ise depoda koruduklarını söyledi.

Van bölgesine ait 2 bin 800 yıllık Urartu kültürünü yansıtan prenses kemerini ocakta, 2 bin 600 yıl önce Atina'daki Çömlekçiler Çarşısı'nda işlenen parfüm şişelerini şubatta müzede ziyaretçileriyle buluşturduklarını ifade eden Keser, martta da ziyaretçilerini Arinna'nın Güneş Tanrıçası ile karşıladıklarını dile getirdi.