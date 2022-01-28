Kadife sesli usta piyanist Ferdi Özbeğen anılıyor

Müzikal yaşamına 30 albüm sığdıran Özbeğen, 1980'de Gülşen Bubikoğlu, Tanju Gürsu ve Hulusi Kentmen ile "Tanrıya Feryat" adlı filmde oynadı. Banu Alkan ile "Piyanist" adlı yapımda yer alan sanatçı, 1980'li yılların en popüler yapımlarından biri olan "Perihan Abla" adlı dizide de konuk oyuncu olarak rol aldı.

Şan Tiyatrosu'nda 1983'te 20. sanat yılını İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile verdiği konserler zinciriyle kutlayan Ferdi Özbeğen, 1984 yılında bir tarafı alaturka, bir tarafı pop şarkılarından oluşan "Piyanist" albümünü çıkardı.