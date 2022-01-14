Kadın figürlü pişmiş toprak kap, 8 bin 200 yaşında

Tarihi eserlerin yoğun ilgi gördüğünü belirten müze yetkilisi, "Etnografik, etimolojik ve mitler üzerinde yapılan araştırmalar seramik kapların formu ile kadın karakteri arasında kültürler arası bir ilişkinin yaygın olarak görüldüğünü işaret ediyor. Muhtemelen insan biçimli bu kaplar, külte özgü içeceğin ve kutsal buğdayın saklanması için kullanılıyordu. Bu tür nadide eserler, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor” dedi.