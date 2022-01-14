Kadın figürlü pişmiş toprak kap, 8 bin 200 yaşında

İzmir'in en eski yerleşim yerlerinden Ulucak Höyüğü'nde bulunan, 8 bin 200 yıllık kadın figürlü pişmiş toprak kap, İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. Oturarak kollarını göğsüne götüren kadın figürlü kap, 10 eserle birlikte sergileniyor ve ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Haberler - DHA 14.01.2022 - 11:13

Kadın figürlü pişmiş toprak kap, 8 bin 200 yaşında - 1

’de hayata geçirilen '12 Ay 12 Sergi' projesi ile müze envanterine kayıtlı olup, daha önce sergiye çıkarılmamış eserler, İzmir Müdürlüğü'nce ziyaretçilerle buluşturulmaya başlandı.

Kadın figürlü pişmiş toprak kap, 8 bin 200 yaşında - 2

Yetkililerin müze koleksiyonundan seçtiği kült ve ritüel eserler, İzmir Müze Müdürlüğü Arkeoloji Müzesi Hazine Odası'nın merkezi konumundaki vitrin ile etrafında ve fuayede konumlandırıldı.

Kadın figürlü pişmiş toprak kap, 8 bin 200 yaşında - 3

Bu ay düzenlenen sergide 10 eser, tarih meraklılarına sunuldu.

Kadın figürlü pişmiş toprak kap, 8 bin 200 yaşında - 4

Ulucak Höyüğü (Kemalpaşa), Yeşilova Höyüğü (Bornova) ve Ege Gübre Höyüğü'nde (Aliağa) bulunan eserler ilgi çekti.

Kadın figürlü pişmiş toprak kap, 8 bin 200 yaşında - 5

8 BİN 200 YAŞINDA

Eserlerden en dikkat çekeni ise 1999 yılında Ulucak Höyüğü'nde bulunan, 8 bin 200 yıllık kadın figürlü pişmiş toprak kap oldu.

Kadın figürlü pişmiş toprak kap, 8 bin 200 yaşında - 6

21 santimetre yüksekliğinde olan ve oturarak kollarını göğsüne götüren kadın figürlü kabın, Geç Neolitik Dönem'e ait olduğu belirtildi.

Kadın figürlü pişmiş toprak kap, 8 bin 200 yaşında - 7

Tarihi eserlerin yoğun ilgi gördüğünü belirten müze yetkilisi, "Etnografik, etimolojik ve mitler üzerinde yapılan araştırmalar seramik kapların formu ile kadın karakteri arasında kültürler arası bir ilişkinin yaygın olarak görüldüğünü işaret ediyor. Muhtemelen insan biçimli bu kaplar, külte özgü içeceğin ve kutsal buğdayın saklanması için kullanılıyordu. Bu tür nadide eserler, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor” dedi.

Kadın figürlü pişmiş toprak kap, 8 bin 200 yaşında - 8
Kadın figürlü pişmiş toprak kap, 8 bin 200 yaşında - 9
Kadın figürlü pişmiş toprak kap, 8 bin 200 yaşında - 10
Kadın figürlü pişmiş toprak kap, 8 bin 200 yaşında - 11
Kadın figürlü pişmiş toprak kap, 8 bin 200 yaşında - 12
Kadın figürlü pişmiş toprak kap, 8 bin 200 yaşında - 13

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