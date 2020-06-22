Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu

Kadın fotoğrafçıları bir araya getiren Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf Yarışması'nın bu yılki teması ‘Hayata Dair’ olarak belirlendi. Yarışmanın birincisi “Sevgi” adlı fotoğrafıyla Berna Nalçacı oldu. İşte Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf Yarışması'nın kazananları...

22.06.2020 - 11:34 | Son Güncelleme : 22.06.2020 - 11:55

Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu - 1

Anadolu Hayat Emeklilik tarafından gerçekleştirilen Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf Yarışması'nın 2020 kazananları belirlendi.

Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen yarışmada, 2 bin 346 katılımcının 7 bin 889 fotoğrafı yarıştı. Türkiye’nin kadınlara özel ilk ve tek fotoğraf yarışması olan Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf Yarışmasının birincisi ‘Sevgi’ adlı fotoğrafıyla Berna Nalçacı oldu.

Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu - 2
Yarışmanın ikincisi 'Torlukçular' adlı fotoğrafıyla Funda Öztürk oldu.
Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu - 3
Üçüncü, 'Sevgililer' adlı fotoğrafıyla Aslı Ayyürü seçildi.
Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu - 4
Özlem Dilek 'Anıtkabir' fotoğrafıyla mansiyon ödülü kazandı.
Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu - 5
Nebiha Bacıoğlu 'Yağmurdan Kaçanlar' adlı çalışmasıyla mansiyon aldı.
Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu - 6

Üçüncü mansiyon ödülü de 'Balıkçılar' fotoğrafıyla Münevver Ulusoy'a verildi.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) danışmanlığında ‘Hayata Dair’ temasıyla düzenlenen yarışmanın bu yılki seçici kurulunda fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Güler Ertan, fotoğraf muhabiri ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Nihal Kafalı ve Anadolu Hayat Emeklilik İletişim Müşaviri Nihan Güney yer aldı.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER