Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu

Anadolu Hayat Emeklilik tarafından gerçekleştirilen Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf Yarışması'nın 2020 kazananları belirlendi.

Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen yarışmada, 2 bin 346 katılımcının 7 bin 889 fotoğrafı yarıştı. Türkiye’nin kadınlara özel ilk ve tek fotoğraf yarışması olan Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf Yarışmasının birincisi ‘Sevgi’ adlı fotoğrafıyla Berna Nalçacı oldu.