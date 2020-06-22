Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu

22.06.2020 - 11:34 | Son Güncelleme : 22.06.2020 - 11:55
Anadolu Hayat Emeklilik tarafından gerçekleştirilen Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf Yarışması'nın 2020 kazananları belirlendi.
Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen yarışmada, 2 bin 346 katılımcının 7 bin 889 fotoğrafı yarıştı. Türkiye’nin kadınlara özel ilk ve tek fotoğraf yarışması olan Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf Yarışmasının birincisi ‘Sevgi’ adlı fotoğrafıyla Berna Nalçacı oldu.
Üçüncü mansiyon ödülü de 'Balıkçılar' fotoğrafıyla Münevver Ulusoy'a verildi.
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) danışmanlığında ‘Hayata Dair’ temasıyla düzenlenen yarışmanın bu yılki seçici kurulunda fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Güler Ertan, fotoğraf muhabiri ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Nihal Kafalı ve Anadolu Hayat Emeklilik İletişim Müşaviri Nihan Güney yer aldı.