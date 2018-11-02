Kadına şiddet'e dikkat çeken filmler (5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü)

1 Agora (2009) 7,1



O, tarihin gördüğü en etkileyici ve ilgi çekici kadınlardan biriydi. Hem belinden aşağıya kadar uzanan sarı saçlarıyla göz kamaştıracak, nefes kesecek kadar güzel, hem de adını matematikçi, filozof ve astronom olarak tarihe yazdıracak kadar zeki bir kadın. Ve ne trajiktir ki ölümüyle bile unutulmayacak bir kadın.

2 Üç Maymun 7,4



Film yaşanılan olayları koşulsuz kabul etmenin insanları nasıl çıkmaza sürükleyebileceği konusunu işliyor. Film içerisinde şiddet de bulunduran bir yasak aşkı anlatıyor.

3 Hard Candy - Lolipop

7,1



14 yaşında bir kız internet üzerinden bir fotoğrafçı ile tanışır ve hayatı değişir. Tanıştığı kişi bu kız çocuğuna şiddet uygulayacaktır.

4

The Last House on the Left (Soldaki Son Ev)

6,6



Sapık işlere kalkışan bir çetenin kurbanı bir kız daha olmuştur. Ailesi bu işin peşini bırakmak istemez. Bu sapık çete ile mücadeleye karar verir.







5 Halam Geldi (2013) 7,2



Yönetmenliğini Erhan Kozan'ın yaptığı filmde, Akıncılar'da yaşayan Diyarbakırlı 13 yaşındaki üç genç kızın hikayesi anlatılıyor. Küçük yaşta yapılan evlilikler ile akraba evliliğinden doğan engelli çocukların yaşamını çocukların gözünden beyazperdeye taşıyan filmde, aynı zamanda Kıbrıs'ın kuzeyi ve güneyi arasındaki sınır sorunu da insani yönleriyle ele alınıyor.

6 Break Up (1998)

5,1

7 The Stoning of Soraya M. - Soraya'yı taşlamak (2008) / 8,0 Film 1986 yılında gerçekleşen gerçek bir hikayeyi anlatıyor. İran’da seyahat eden bir gazetecinin aracı ıssız bir köyde bozulur. Köyde tesadüfen Zehra ile kısa bir diyaloğa girer. Zehra kısa süre önce Sora'ya adındaki kardeşini kaybetmiştir. Kardeşi taşlanarak öldürülmüştür. Zehra bu olayın üstünün örtülmesini istemez ve iftiraya kurban giden kardeşini gazeteciye anlatacaktır.

8 J'ai tui ma mere - Annemi öldürdüm (2009)

7,5



Lise öğrencisi Hubert sorunlu bir kişiliktir. Annesiyle anlaşamamaktadır. Annesiyle sürekli kavga etmesiyle göze çarpar. Sevgi ve nefret arasında gidip gelen Hubert en sonunda annesini öldürmeye karar verir.





9 Barda (2007)

7,0

10 Desert Flower (Çöl Çiçeği)

7,4



Çöl çiçeği 3 yaşında sünnet edilen ve 13 yaşında evlendirilmek zorunda kalan siyahi bir kızın hikayesini anlatmaktadır. Somalili bu genç kız yıllar sonra ünlü biri olur ve sünnet karşıtı kampanyalarda başı çeker.

11 The Color Purple - Mor Yıllar (1985)

7,8

12

Heaven on Earth (Yeryüzü Cenneti)



Chand görücü usülü bir evlilik yapmıştır. Böylece Hindistan’dan Kanada’ya da göç edecektir. Kendisi de göçmen olan kocası sorumluluklarının altında ezilir ve aile içi şiddet uygulamaya başlar. Bu film Hint törelerini de konu almaktadır.

13 Fear - Saplantı (1996)

6,2

14 Sleeping with the Enemy -Yatagimdaki düsman (1991)

6,2





15 Not Without My Daughter / Kızım Olmadan Asla (1991)

6.3





16 Enough- Yeter (2002) 5,7

17 Te doy mis ojos - Gözlerimi de Al (2003)

7,5 İspanyol Sinemasının bir yapımı olan film aile içi şiddet temasını güzel bir dille işliyor. Aile içi şiddet yüzünde hayatları mahvolan kişilerin duygularını paylaşıyor.





18 Vurun Kahpeye (1964) 6,5



Kurtuluş savaşı yıllarında geçer ve devrim karşıtları her yerde şiddet uygular. Bu şiddetten bir kadın da nasibin alır ve dövülerek öldürür. Film dönemin sorunlarından olan link girişimlerini gözler önüne sermektedir.