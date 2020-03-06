Kadınların oylarıyla belirlenmiş en iyi filmler ve diziler
8 Mart Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesi IMDb'nin kadın okuyucularının oylarıyla belirlenen en iyi filmleri ve dizileri derledik. İşte kadınların oylarına göre belirlenen en iyi 25 dizi ve en iyi 25 film...
25. Six Feet Under (2001 - 2005) 8,7
25. Rüzgar gibi geçti (1939) 8,2
24. Arrested Development (2003-) 8,9
24. Şahane Hayat (1946) 8,6
23. Freaks and Geeks (1999-2000) 8,8
23. Kuzuların Sessizliği (1991) 8,6
22. True Detective (2014– ) 9,0
22. Geçmisin Gölgesinde (1998) 8,5
21. Outlander (2014– ) 8,5
21. Sevginin Gücü (1994) 8,6
20. Peaky Blinders (2013– ) 8,8
20. Guguk Kuşu (1975) 8,7
19. Death Note: Desu noto (2006–2007) 9,0
18. The Handmaid's Tale (2017– ) 8,6
18. Yürüyen Şato (2004) 8,2
17. Downton Abbey (2010–2015) 8,7
16. Kara Ayna (2011– ) 8,9
15. The Wire (2002–2008) 9,3
15. Yüzüklerin Efendisi: İki Kule (2002) 8,7
14. This Is Us (2016– ) 8,8
14. Forrest Gump (1994) 8,8
13. North & South (2004) 8,7
13. Dövüş Kulübü (1999) 8,8
12. Tuhaf Şeyler (2016– ) 8,9
12. Kara Şövalye (2008) 9,0
11. Doctor Who (2005– ) 8,7
11. Can Dostum (2011) 8,6
10. Rick and Morty (2013– ) 9,3
10. Baba 2 (1974) 9,0 Rate this
9. Sıkı Dostlar (1994–2004) 8,9
9. Ruhların Kaçışı (2001) 8,6
8. Firefly (2002–2003) 9,1
7. Pride and Prejudice (1995) 9,0
7. Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği 8,8
6. Breaking Bad (2008–2013) 9,5
6. 12 Öfkeli Adam (1957) 8,9
5. Avatar: Son Hava Bükücü (2003–2008) 9,2
5. Hayat Güzeldir (1997) 8,6
4. Yüzüklerin Efendisi: Kralin Dönüşü (2003) 8,9
3. Kardeşler Takımı (2001) 9,5
2. Taht Oyunları (2011– ) 9,5
2. Schindler'in Listesi (1993) 8,9
1. Planet Earth (2006) 9,4
1. Esaretin Bedeli (1994) 9,3