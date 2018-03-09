Kadınların oylarıyla belirlenmiş en iyi filmler ve diziler (8 Mart Dünya Kadınlar Günü)

25. Six Feet Under (2001 - 2005) 8,7
25. Rüzgar gibi geçti (1939) 8,2
24. Arrested Development (2003-) 8,9
24. Şahane Hayat (1946) 8,6
23. Freaks and Geeks (1999-2000) 8,8
23. Kuzuların Sessizliği (1991) 8,6
22. True Detective (2014– ) 9,0
22. Geçmisin Gölgesinde (1998) 8,5
21. Outlander (2014– ) 8,5
21. Sevginin Gücü (1994) 8,6
20. Peaky Blinders (2013– ) 8,8
20. Guguk Kuşu (1975) 8,7
19. Death Note: Desu noto (2006–2007) 9,0
19. Piyanist (2002) 8,5
18. The Handmaid's Tale (2017– ) 8,6
18. Yürüyen Şato (2004) 8,2
17. Downton Abbey (2010–2015) 8,7
17. Başlangıç (2010) 8,8
16. Kara Ayna (2011– ) 8,9
16. Yeşil Yol (1999) 8,5
15. The Wire (2002–2008) 9,3
15. Yüzüklerin Efendisi: İki Kule (2002) 8,7
14. This Is Us (2016– ) 8,8
14. Forrest Gump (1994) 8,8
13. North & South (2004) 8,7
13. Dövüş Kulübü (1999) 8,8
12. Tuhaf Şeyler (2016– ) 8,9
12. Kara Şövalye (2008) 9,0
11. Doctor Who (2005– ) 8,7
11. Can Dostum (2011) 8,6
10. Rick and Morty (2013– ) 9,3
10. Baba 2 (1974) 9,0 Rate this
9. Sıkı Dostlar (1994–2004) 8,9
9. Ruhların Kaçışı (2001) 8,6
8. Firefly (2002–2003) 9,1
8. Aslan Kral (1994) 8,5
7. Pride and Prejudice (1995) 9,0
7. Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği 8,8
6. Breaking Bad (2008–2013) 9,5
6. 12 Öfkeli Adam (1957) 8,9
5. Avatar: Son Hava Bükücü (2003–2008) 9,2
5. Hayat Güzeldir (1997) 8,6
4. Sherlock (2010– ) 9,2
4. Yüzüklerin Efendisi: Kralin Dönüşü (2003) 8,9
3. Kardeşler Takımı (2001) 9,5
3. Baba (1972) 9,2
2. Taht Oyunları (2011– ) 9,5
2. Schindler'in Listesi (1993) 8,9
1. Planet Earth (2006) 9,4
1. Esaretin Bedeli (1994) 9,3