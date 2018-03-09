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Kadınların oylarıyla belirlenmiş en iyi filmler ve diziler (8 Mart Dünya Kadınlar Günü)

8 Mart Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde; IMDb'nin kadın okuyucularının oylarıyla belirlenen en iyi filmler ve dizilere gözatın... İşte kadınların oylarına göre belirlenen en iyi 25 dizi ve en iyi 25 film...

  • 1

    25. Six Feet Under (2001 - 2005) 8,7
  • 2

    25. Rüzgar gibi geçti (1939) 8,2
  • 3

    24. Arrested Development (2003-) 8,9
  • 4

    24. Şahane Hayat (1946) 8,6
  • 5

    23. Freaks and Geeks (1999-2000) 8,8
  • 6

    23. Kuzuların Sessizliği (1991) 8,6
  • 7

    22. True Detective (2014– ) 9,0
  • 8

    22. Geçmisin Gölgesinde (1998) 8,5
  • 9

    21. Outlander (2014– ) 8,5
  • 10

    21. Sevginin Gücü (1994) 8,6
  • 11

    20. Peaky Blinders (2013– ) 8,8
  • 12

    20. Guguk Kuşu (1975) 8,7
  • 13

    19. Death Note: Desu noto (2006–2007) 9,0
  • 14

    19. Piyanist (2002) 8,5
  • 15

    18. The Handmaid's Tale (2017– ) 8,6
  • 16

    18. Yürüyen Şato (2004) 8,2
  • 17

    17. Downton Abbey (2010–2015) 8,7
  • 18

    17. Başlangıç (2010) 8,8
  • 19

    16. Kara Ayna (2011– ) 8,9
  • 20

    16. Yeşil Yol (1999) 8,5
  • 21

    15. The Wire (2002–2008) 9,3
  • 22

    15. Yüzüklerin Efendisi: İki Kule (2002) 8,7

  • 23

    14. This Is Us (2016– ) 8,8
  • 24

    14. Forrest Gump (1994) 8,8
  • 25

    13. North & South (2004) 8,7
  • 26

    13. Dövüş Kulübü (1999) 8,8
  • 27

    12. Tuhaf Şeyler (2016– ) 8,9
  • 28

    12. Kara Şövalye (2008) 9,0
  • 29

    11. Doctor Who (2005– ) 8,7
  • 30

    11. Can Dostum (2011) 8,6
  • 31

    10. Rick and Morty (2013– ) 9,3
  • 32

    10. Baba 2 (1974) 9,0 Rate this
  • 33

    9. Sıkı Dostlar (1994–2004) 8,9
  • 34

    9. Ruhların Kaçışı (2001) 8,6

  • 35

    8. Firefly (2002–2003) 9,1
  • 36

    8. Aslan Kral (1994) 8,5

  • 37

    7. Pride and Prejudice (1995) 9,0
  • 38

    7. Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği 8,8
  • 39

    6. Breaking Bad (2008–2013) 9,5
  • 40

    6. 12 Öfkeli Adam (1957) 8,9
  • 41


    5. Avatar: Son Hava Bükücü (2003–2008) 9,2
  • 42

    5. Hayat Güzeldir (1997) 8,6
  • 43

    4. Sherlock (2010– ) 9,2
  • 44

    4. Yüzüklerin Efendisi: Kralin Dönüşü (2003) 8,9
  • 45

    3. Kardeşler Takımı (2001) 9,5
  • 46

    3. Baba (1972) 9,2
  • 47

    2. Taht Oyunları (2011– ) 9,5
  • 48

    2. Schindler'in Listesi (1993) 8,9
  • 49


    1. Planet Earth (2006) 9,4
  • 50

    1. Esaretin Bedeli (1994) 9,3
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