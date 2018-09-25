Kadir İnanır'dan Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar eleştirisi

‘Kapı’ filmiyle beyazperdeye dönmeye hazırlanan Kadir İnanır, isim vermeden Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar’ı eleştirdi. Sanatçı, “Sinema komedyenlerden soruluyormuş, kurtarmayı ikisine bıraktık” dedi.
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Kadir İnanır
, Vahide Perçin ve Aybüke Pusat’ın başrolünü oynadığı Kapı filminin çekimlerinde sona gelindi. Sette isim vermeden Cem Yılmaz
ve Şahan Gökbakar
’ı eleştiren İnanır şunları söyledi:
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- Geçenlerde bir gazetede okudum, sinema onlardan soruluyormuş. Severim iki komedyeni ama kurtarmayı onlara bıraktık.
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- Bu dönem film çekmek, kahramanlıktır. Ticari beklentisi yüksek komedi projesi yapmıyoruz.
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- Onlarca Yeşilçam filminde oynayan sanatçı, “50’nci yılıma giriyorum, halen sizlerin karşısındayım.
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- Bu komedyenler, sürekli belli isimlerle çalışıyorlar. Onlarla çalışmasınlar demiyorum ama, esas mesleğin sahiplerini yok saymak doğru bir şey değil. Sorumlusu bu iki komedyen...
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- Sanatın önünde hiçbir güç duramaz’ diye, daha önce de söylemiştim. Bizim o eski filmleri çekerken yollarda anamız ağladı, her şey burnumuzdan geldi.