'ta 14 bin 500 yıllık tarım aletleri gün ışığına çıkarıldı

'taki Direkli Mağarası'nda devam eden kazılarda yaklaşık 14 bin 500 sene önce kullanılan tarım aletlerine ulaşıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 09.10.2021 - 12:38

Kahramanmaraş'ta 14 bin 500 yıllık tarım aletleri gün ışığına çıkarıldı - 1

Onikişubat ilçesine bağlı Döngel Mahallesi'ndeki mağarada sürdürülen çalışmalarla ilgili, açıklama yapan Kazı Başkanı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cevdet Merih Erek, bölgenin Göbeklitepe'nin biraz daha öncesi döneme ait bir yerleşim yeri olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ta 14 bin 500 yıllık tarım aletleri gün ışığına çıkarıldı - 2

Salgın nedeniyle çalışmaların geçen yıllara oranla daha az ekiple ve küçük ölçekli gerçekleştirildiğini belirten Erek, buna rağmen verimli sonuçlar aldıklarını dile getirdi.

Kahramanmaraş'ta 14 bin 500 yıllık tarım aletleri gün ışığına çıkarıldı - 3

Kazılar sonucu çakmaktaşı veya çörtten yapılmış, 1 santimetre uzunluğunda, yarım santimetre genişliğinde küçük taş aletler olarak tanımlanan onlarca mikrolitik alete ulaştıklarını dile getiren Erek, bu aletlerin bitkilerin kesilmesi için kullanıldığını aktardı.

Kahramanmaraş'ta 14 bin 500 yıllık tarım aletleri gün ışığına çıkarıldı - 4

Erek, yarım ay diye de tabir edilen buluntuların 10-15'inin geyik boynuzu ya da kavisli bir kemik içerisine yerleştirilip orak gibi kullanıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Elde ettiğimiz buluntular o dönemin insanının yaşantısı için önemli ve vazgeçilmez aletlerdir. Orak dediğimizde akla hemen tarım gelir ama burada böyle tarımsal bir aktivasyon yok. Dönem insanının bu aletlerle yabani bitkileri topladığını ve bunları da besin zincirinde kullandığını söylememize imkan tanıyan deliller var"

Kahramanmaraş'ta 14 bin 500 yıllık tarım aletleri gün ışığına çıkarıldı - 5

MAĞARA KAZILARININ ARTTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Doç. Dr. Erek, kazıların bundan sonraki süreçte üst paleolitik döneme doğru devam edeceğini dile getirdi.

Kahramanmaraş'ta 14 bin 500 yıllık tarım aletleri gün ışığına çıkarıldı - 6

Salgın dönemiyle ilgili koşulların ortadan kalkması ve sağlıklı bir ortamın oluşmasıyla birlikte ekip sayısını artacağını, daha geniş bir platformda kazının devam edeceğini aktaran Erek, "Buradaki temel hedef, Türkiye çapında mağara kazılarının sayısını çoğaltabilmek ve bununla ilgili olarak da daha çok veriye sahip olabilmek" dedi. 

İşte kazılardan yansıyan diğer kareler...

Kahramanmaraş'ta 14 bin 500 yıllık tarım aletleri gün ışığına çıkarıldı - 7
Kahramanmaraş'ta 14 bin 500 yıllık tarım aletleri gün ışığına çıkarıldı - 8
Kahramanmaraş'ta 14 bin 500 yıllık tarım aletleri gün ışığına çıkarıldı - 9
Kahramanmaraş'ta 14 bin 500 yıllık tarım aletleri gün ışığına çıkarıldı - 10
Kahramanmaraş'ta 14 bin 500 yıllık tarım aletleri gün ışığına çıkarıldı - 11
Kahramanmaraş'ta 14 bin 500 yıllık tarım aletleri gün ışığına çıkarıldı - 12
Kahramanmaraş'ta 14 bin 500 yıllık tarım aletleri gün ışığına çıkarıldı - 13
Kahramanmaraş'ta 14 bin 500 yıllık tarım aletleri gün ışığına çıkarıldı - 14
Kahramanmaraş'ta 14 bin 500 yıllık tarım aletleri gün ışığına çıkarıldı - 15
Kahramanmaraş'ta 14 bin 500 yıllık tarım aletleri gün ışığına çıkarıldı - 16

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