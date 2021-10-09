Erek, yarım ay diye de tabir edilen buluntuların 10-15'inin geyik boynuzu ya da kavisli bir kemik içerisine yerleştirilip orak gibi kullanıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Elde ettiğimiz buluntular o dönemin insanının yaşantısı için önemli ve vazgeçilmez aletlerdir. Orak dediğimizde akla hemen tarım gelir ama burada böyle tarımsal bir aktivasyon yok. Dönem insanının bu aletlerle yabani bitkileri topladığını ve bunları da besin zincirinde kullandığını söylememize imkan tanıyan deliller var"