Kahramanmaraş'ta 7 bin 500 yıllık köy kalıntıları bulundu

Çalışmaları değerlendiren Doç. Dr. Halil Tekin, Domuztepe'nin çok önemli bir arkeolojik kazı alanı olduğunu söyledi. Höyüğün 22 hektar gibi devasa bir alanı kapsadığını kaydeden Doç. Dr. Tekin, "Yaklaşık 4 haftalık bir çalışmanın ardından yerleşimin son sakinlerinin köy kalıntılarını bulduk. Taş temelli, muhtemelen üzeri çamurdan ve kerpiçten yapılmış ama çoğunlukla ahşap benzeri bir bina veya çardak benzeri hafif malzeme ile yapılmış kalıntılar bulduk. Bunlar, yaşam biçimleri bakımından değerlendirildiğinde günümüz Yörük hayatına benzer yani mevsimlik hareketler içinde olan, ilkbaharda yaylalara çıkan, sonbaharda tekrar dönüp burada iskan eden bir topluluğun izi olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

"Şu anda bulduğumuz veriler, eldeki bulgular son sakinlerin, yani şu anda bulduğumuz köyü terk edenlerin yaklaşık 7 bin 500 yıl önce yaşamış ve burayı terk etmiş olarak gösteriyor" diyen Tekin, "Köyde gündelik evlerin yanı sıra silolar var. Mesela 1 numaralı bir silo gün ışığına çıkartıldı, 3 metre çapında. Demek ki bunlar bazı bitkileri, sebzeleri kurutuyorlardı. Et, kurutuluyordu. Nasıl ki kışlık zahire dediğimiz gelenek bugün hala Anadolu'da ve yakın coğrafyada devam ediyorsa aslında burada da benzer bir şey yapılıyor" diye konuştu.