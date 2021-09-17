Kahramanmaraş'ta ekim için sürülen tarlada fil fosili bulundu

Kendilerinin de bölgeye yakın bir alanda kurtarma kazısı yaptığını aktaran Alkan şöyle konuştu:

"Parçalara bakıldığında neredeyse tüm bir fil çıkardık ve çok sevinçliyiz.

Buradaki alan çok büyük olduğundan bizim her yere ulaşmamız pek mümkün değil. Vatandaşların bize ulaşıp her şeyi bilgi vermesi, destek olmaları bizi çok sevindiriyor."



