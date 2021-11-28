Kahve ve çikolatadan yapılan elbise festivalde tanıtıldı

Hazırlık sürecinin zahmetli olduğunu belirten Gürses, "Dün gece yapıştırdım malzemeleri. Hepsi tek tek el emeğidir. Buraya yakışacağını ve ikonik bir görsel olacağını düşündüğüm için mankenimizle halkın içine getirdik. Festival alanında ilerlemekte zorlanıyoruz çünkü herkes fotoğraf çektirmek istiyor. Çocuklar özellikle çok beğendiler. İlgi çok güzel" dedi.