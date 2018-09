Kahveseverler İstanbul Coffee Festival'de buluştu

1

Avrupa‘nın en büyük iki kahve festivalinden biri konumunda olan İstanbul Coffee Festival, 20–23 Eylül 2018 tarihleri arasında KüçükÇiftlik Park‘ta ziyaretçilerini The Source, The Journey, The People temasıyla ağırlıyor. Bu yıl kahvenin kaynağına odaklanan festival, kahve lezzetleriyle dolu zengin içeriği ile yüzlerce etkinliğe imza atıyor.