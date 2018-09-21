Kahveseverler İstanbul Coffee Festival'de buluştu

1 Avrupa‘nın en büyük iki kahve festivalinden biri konumunda olan İstanbul Coffee Festival, 20–23 Eylül 2018 tarihleri arasında KüçükÇiftlik Park‘ta ziyaretçilerini The Source, The Journey, The People temasıyla ağırlıyor. Bu yıl kahvenin kaynağına odaklanan festival, kahve lezzetleriyle dolu zengin içeriği ile yüzlerce etkinliğe imza atıyor.





2 Atölyeler, söyleşiler, deneyimler, konserler

Festivalin ilk gününde Gökhan Girgin ve Asu Zebun ile Demleme Teknikleri Atölyesi, Koral Bozpınar ile Blend Hazırlamanın Püf Noktaları Atölyesi, Deniz Yıldız Düzgün ile Evinizin Baristası Olma Teknikleri Atölyesi, Emre Bereket ile Kahve Kavurma Teknikleri Atölyesi, Koray Erdoğru ve Tolga İşçi ile Cold Brew Atölyesi, John Vaz Matias ile Cupping Maratonu 1 Atölyesi, Deniz Yıldız ile Tohumdan Fincana: Kahvenin Kültürel Derinliği söyleşisi, Ronny Billemon ile Su: Kahvede Denge Arayışı söyleşisi, T.C. Guatemela Büyükelçisi Lars Henrik Pira Perez ile Tarladan Hikayeler: Neden Guatemela Nitelikli Kahve Üretiminde Bu Denli Eşsiz söyleşisi, Reza Kosar ile Çoklu Duyusal Deneyim: Lezzete Bilimsel Yaklaşım söyleşisi, Patrick Rolf Karlsson ile Kahve ve İnsanlar: Kahvede Kariyer Basamakları, Kitchen One ile Kendi Espresso Martini‘ni Yarat, Kahveli Kokteyller ile Foof Pairing ve Kendi Kahveli İçeceğini Yarat deneyimleri, Batuhan Polat, Evren Uysal, Sedef Sebütekin, Simge Pınar, Can Ozan ve Hey Douglas konserleri gerçekleştirildi.







3 Festivalin 2‘inci gününde İhsan Cilsal ile Demleme Teknikleri Atölyesi, Patrick Rolf ve Pınar Mısırdal ile Yarışma Atölyesi, Selçuk Özdemir ile Demleme Teknikleri Atölyesi, Oğul Türkkan ile Duyusal Tadım Atölyesi, Bülent Sefer ile Kahveli İçeceklerin Geleceği Atölyesi, Stuart Ritson ve Çağatay Gülabioğlu ile Cupping Maratonu 2 Atölyesi, Nadine Rash ile Tohumdan Fincana: Kahve Sektöründe Kadının Rolü, Ronny Billemon ile Su: Kahvede Denge Arayışı söyleşisi, Tuğba Munzur ile Kahve ve İnsanlar: Modern Espresso ve Coffee Shop Menüsünün Evrimi söyleşisi, Çetin Gürer, İbrahim Şimşek ve Kaan Bergsen ile Kahve Sektöründe Markalaşma paneli, Riccardo Martinucci ile Su: Yeni Nesil Su Arıtma ve Filtrasyon Sistemi söyleşisi, Hugo Juan Guevara Vasquez ile Tarladan Hikayeler: Peru Kahveleri söyleşisi, Kitchen One ile Kendi Espresso Martini‘ni Yarat, Kahveli Kokteyller ile Foof Pairing ve Kendi Kahveli İçeceğini Yarat deneyimleri, Batuhan Polat, Yokuz, In Hoodies, Merve Çalkan, Çağıl Kaya ve Yeni Türkü konserleri düzenlenecek.





4 Festivalin hafta sonu programında Cumartesi günü Kadir Parmaksız ile İçindeki Baristayı Dışarı Çıkar Atölyesi, Meryem Ekinci ile Evde Demleme Atölyesi, Kaan Girgin ile Filtre Kahve Demleme Teknikleri Atölyesi, Ömer Özgel ve İbranim Yılmaz ile Moleküler Miksoloji Kahveli Kokteyller Atölyesi, Gözde Ciner ile Elden Ele – Kahvenin Yeni Sözlüğü Atölyesi, Nadine Rash ile Cupping Maratonu 3 Atölyesi, Cenk Girginol ve Sam Çeviköz ile Kahve ve İnsanlar: Biraz Kahve Konuşalım söyleşisi, Çağatay Gülabioğlu ile Nitelikli Kahve Daha mı Sağlıklı söyleşisi, Stuart Ritson ile Tohumdan Fincana: Çiftçiler İçin Sürdürülebilir Bir Gelecek Yaratmak söyleşisi, Morgane Daeschner ile Çoklu Duyusal Deneyim: Gıdayı Nasıl Algılarız, Tat, Kelimeler ve Fazlası söyleşisi, Levon Bağış ile Tadım Nedir söyleşisi, Kitchen One ile Kendi Espresso Martini‘ni Yarat, Kahveli Kokteyller ile Foof Pairing ve Kendi Kahveli İçeceğini Yarat deneyimleri, March Live, Merve Çalkan, Yokuz, Palmiyeler, Batuhan Polat, Burcu Tatlıses ve Bedük konserleri gerçekleştirilecek.