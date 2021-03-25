Kaia Gerber, American Horror Story ile oyunculuğa adım attı

Cindy Crawford'un kızı Kaia Gerber modelliğin ardından oyunculuğa adım atıyor. 19 yaşındaki manken korku-drama dizisi American Horror Story'nin 10. sezonunda rol alacak.

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25.03.2021 - 09:27

Cindy Crawford’ın kendisi gibi manken olan kızı 90’lı yıllara damgasını vuran top model’ın kendisi gibi manken olan kızı Kaia Gerber, yakın arkadaşı Cara Delevingle gibi oyunculuğa adım attı.

19 yaşındaki model, her bir sezonu başka bir hikayeyi konu alan American Horror Story kadrosuna katıldı.

dizinin yaratıcısı Ryan Murphy, Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Kaia Gerber'in Amerikan Korku Hikayesi ailesine katılacağını duyurmaktan büyük heyecan duyuyorum" yazdı.

Murphy, her bir sezonu başka bir hikayeyi konu alan American Horror Story'nin 10. yeni sezonunda biri denizde diğeri kumda olmak üzere iki korkunç hikayeyi ele alacağını da açıkladı.





Gerber'in kadrosuna katıldığı dizinin yeni sezon yıldızlarının Macaulay Culkin ve Leslie Grossman olacağı biliniyor. Ayrıca projenin müdavimleri Sarah Paulson, Kathy Bates, Evan Peters, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross ve Finn Wittrock yeni sezonda rol alacak.

FX ve Hulu tarafından 13. sezona kadar onay alan dizi pandemi koşulları yeni bir erteleme getirmezse, 2021 yılı içerisinde yayınlanacak ve diğer sezonlar her yıl periyodik olarak gösterime girecek.