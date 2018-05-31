Kalben: Şarkılarımı yazarken hiç utanmıyorum
ntv.com.tr
Son yıllarda yakaladığı çıkışla tanınan şarkıcı Kalben, “Bunca seneden sonra artık kendi şarkılarımı evde mırıldanabiliyorum. Şarkılarımı yazarken hiç utanmıyorum” dedi.
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RedBull.com’un yeni video serisi Dost Meclisi’nde müzisyenler yakın çevresinden gelen soruları cevaplıyor. Programın ilk konuğu Kalben; Yekta Kopan, Gonca Vuslateri, Eda Solmaz ve Cem Adrian’ın sorduğu soruları en içten şekilde cevapladı. Kaygılarından, aşklarından ve hayatında müziğini etkileyen olaylardan bahsetti.
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“Ankara size bir şey veriyorsa mutlaka sizden bir şey alır”
Söz yazarı Yekta Kopan’ın, Ankara ile ilgili sorusuna, “Ankara’yı o kadar çok seviyorum ki onu düşlediğimde hüzünlendiğim oluyor” diyerek yanıt veren Kalben, üniversite hayatını geçirdiği şehirle olan ilişkisini anlattı. Sözlerini bitirirken de “Ankara size bir şey veriyorsa mutlaka sizden bir şey de alır” ifadelerini kullandı.
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“Çok fazla konuda kaygılanıyorum”
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri’nin, kaygılarını sorduğu sanatçı, “Çok fazla konuda kaygılanıyorum. Konsere çıkmadan önce ne anlatacağım konusunda kaygılanıyorum. Ev taşırken kaygılanıyorum. Sabah evden çıktığımda kaygılanıyorum. Bir edebiyat dergisine yazı yazıyorum. Yazımı yetiştirir miyim diye kaygılanıyorum. Sevdiğim insanlara bir şey söylerken onları kırar mıyım diye büyük kaygılarım var. Kimi zaman gruptaki arkadaşlara söylediğim sözler onları gücendirmiş midir diye çok düşünüyorum” şeklinde konuştu.
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“Şarkılarımı yazarken hiç utanmıyorum”
Müzik yazarı Eda Solmaz’ın, “En üzgün, en komik ve en aşık şarkıların hangileri? Evde şarkılarını mırıldanır mısın” sorusuna, “En üzgün şarkımın Sadece olduğunu düşünüyorum. Onu yazarken içinde olduğum hisleri de hesaba katarsak bundan 10 yıl önceydi ve hiçbir şeyden haberim yoktu. En komik şarkımın ‘Yalakanım Bebeğim’ olduğunu düşünüyorum ve evet. Bunca seneden sonra artık kendi şarkılarımı evde mırıldanabiliyorum. Şarkılarımı yazarken hiç utanmıyorum” dedi.
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“Sevmekten asla vazgeçme”
Yakın dostu Cem Adrian’ın, “Her şeye rağmen yine de sevmeyi seçer misin?” sorusuna ise “İnsanları sevebiliriz ve kaybedebiliriz. Yanlış yollara girebiliriz. Kalbimiz kırılabilir. Birileri doğru olmadı diye, uygun olmadı diye sevmekten asla geçmem” sözleriyle yanıtladı.