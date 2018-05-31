Kalben: Şarkılarımı yazarken hiç utanmıyorum

“Ankara size bir şey veriyorsa mutlaka sizden bir şey alır”

Söz yazarı Yekta Kopan’ın, Ankara ile ilgili sorusuna, “Ankara’yı o kadar çok seviyorum ki onu düşlediğimde hüzünlendiğim oluyor” diyerek yanıt veren Kalben, üniversite hayatını geçirdiği şehirle olan ilişkisini anlattı. Sözlerini bitirirken de “Ankara size bir şey veriyorsa mutlaka sizden bir şey de alır” ifadelerini kullandı.