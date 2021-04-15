Kameralar önünde büyüyen yıldız Emma Watson

Sadece 9 yaşındaken Harry Potter serisinde canlandırdığı Hermione Granger karakteriyle dünya çapında tanınan ve kameralar önünde büyüyen Emma Charlotte Duerre Watson'ın menajerinin The Daily Mail'e 31 yaşındaki yıldızın "uykuda" olduğunu söylemesi Watson'ın oyunculuğu bıraktığının ilanı olarak yorumlandı. Bunun üzerine Watson'ın Untitled Entertainment'daki menajeri, Entertainment Weekly'e yaptığı açıklamada, "Emma'nın sosyal medya hesapları uykuda olabilir ama kariyeri değil" ifadelerini kullandı. İşte kameralar önünde büyüyen Emma Watson'ın kariyerinden imza attığı filmler...