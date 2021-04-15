Kameralar önünde büyüyen yıldız Emma Watson

Harry Potter serisinde canlandırdığı Hermione karakteriyle 10 milyon sterlinin üzerinde para kazanan Paris doğumlu İngiliz oyuncu Emma Watson ilk mankenlik deneyimini ise 2009'da Burberry defilesiyle yaşadı. 2013'te Empire dergisi tarafından En seksi film yıldızı seçildi. Bir moda danışmanı olarak, People Tree için giyim tasarımlarında yardımcı oldu. Sayısız ödül kazandığı kariyeri eğitimine engel olmadı ve 2014'te Brown Üniversitesi İngiliz Edebiyatı bölümünü bitirdi. Bugün 31 doğum gününü kutlayan yıldız son zamanlarda kariyerinin bittiği iddialarıyla gündemde. İşte kameralar önünde büyüyen Emma Watson'ın dünden bugüne değişimi...

Kameralar önünde büyüyen yıldız Emma Watson - 1
Sadece 9 yaşındaken Harry Potter serisinde canlandırdığı Hermione Granger karakteriyle dünya çapında tanınan ve kameralar önünde büyüyen Emma Charlotte Duerre Watson'ın menajerinin The Daily Mail'e 31 yaşındaki yıldızın "uykuda" olduğunu söylemesi Watson'ın oyunculuğu bıraktığının ilanı olarak yorumlandı. Bunun üzerine Watson'ın Untitled Entertainment'daki menajeri, Entertainment Weekly'e yaptığı açıklamada, "Emma'nın sosyal medya hesapları uykuda olabilir ama kariyeri değil" ifadelerini kullandı. İşte kameralar önünde büyüyen Emma Watson'ın kariyerinden imza attığı filmler...
Kameralar önünde büyüyen yıldız Emma Watson - 2
Emma Watson / Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Kameralar önünde büyüyen yıldız Emma Watson - 3
Emma Watson / Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Kameralar önünde büyüyen yıldız Emma Watson - 4
‏Emma Watson / Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Kameralar önünde büyüyen yıldız Emma Watson - 5
Rupert Grint, Daniel Radcliffe ve Emma Watson / Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
Kameralar önünde büyüyen yıldız Emma Watson - 6

Emma Watson / Odeon Leicester Square (2005)

Kameralar önünde büyüyen yıldız Emma Watson - 7
Emma Watson / Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
Kameralar önünde büyüyen yıldız Emma Watson - 8
Emma Watson / Ballet Shoes (2007)
Kameralar önünde büyüyen yıldız Emma Watson - 9
Liv Tyler, Emma Watson, Gwyneth Paltrow ve  Mario Testino / London Fashion Week (2009)
Kameralar önünde büyüyen yıldız Emma Watson - 10
Emma Watson / Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Kameralar önünde büyüyen yıldız Emma Watson - 11
Emma Watson / Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
Kameralar önünde büyüyen yıldız Emma Watson - 12
Emma Watson / Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
Kameralar önünde büyüyen yıldız Emma Watson - 13
Emma Watson / My Week with Marilyn (2011)
Kameralar önünde büyüyen yıldız Emma Watson - 14
Emma Watson / The Mayfair Hotel (2012)
Kameralar önünde büyüyen yıldız Emma Watson - 15
Emma Watson ve Ezra Miller / The Perks of Being a Wallflower (2012)
Kameralar önünde büyüyen yıldız Emma Watson - 16
Emma Watson  ve Taissa Farmiga / The Bling Ring (2013)
Kameralar önünde büyüyen yıldız Emma Watson - 17
James Franco, Seth Rogen ve Emma Watson / This Is the End (2013)
Kameralar önünde büyüyen yıldız Emma Watson - 18
Emma Watson / BAFTA Los Angeles Jaguar Britannia Awards (2014)
Kameralar önünde büyüyen yıldız Emma Watson - 19
Emma Watson / Noah (2014)
Kameralar önünde büyüyen yıldız Emma Watson - 20
Emma Watson / Hollywood & Highland Center (2014)
Kameralar önünde büyüyen yıldız Emma Watson - 21
Emma Watson / Colonia (2015)
Kameralar önünde büyüyen yıldız Emma Watson - 22
Emma Watson / Regression (2015)
Kameralar önünde büyüyen yıldız Emma Watson - 23
Emma Watson / Metropolitan Museum of Art (2016)
Kameralar önünde büyüyen yıldız Emma Watson - 24
Emma Watson / Beauty and the Beast (2017)
Kameralar önünde büyüyen yıldız Emma Watson - 25
Actress Emma Watson / Tribecca Film Festival (2017)
Kameralar önünde büyüyen yıldız Emma Watson - 26
Emma Watson ve Karen Gillan / The Circle (2017)
Kameralar önünde büyüyen yıldız Emma Watson - 27
Emma Watson / MTV Movie And TV Awards (2017)
Kameralar önünde büyüyen yıldız Emma Watson - 28
Emma Watson / Vanity Fair Oscar Party (2018)
Kameralar önünde büyüyen yıldız Emma Watson - 29
John Vosler, Emma Watson ve Luke Evans / Wimbledon Tennis Championships (2018)
Kameralar önünde büyüyen yıldız Emma Watson - 30
Assia Benziane, Marlene Schiappa, Aissata Lam, ve Emma Watson /  G7 Advisory committee (2019)
Kameralar önünde büyüyen yıldız Emma Watson - 31

Emma Watson / Little Women (2019)

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER