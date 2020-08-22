Kantocu müzikali Bodrum'da

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kantocu müzikali sahnelendi.

22.08.2020 - 10:22

Kantocu müzikali Bodrum'da - 1
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri kapsamında, İzmir Devlet Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu Haldun Dormen imzalı eser, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde izleyiciyle buluştu.

Kantocu müzikali Bodrum'da - 2
Sabri Özmener'in yönettiği, besteleri Serpil Günseli'ye ait, 1920'lerin İstanbul'unda takma adla sahneye çıkan Kantocu Verjin'in hikayesini anlatıldığı oyun ilgiyle izlendi.
Kantocu müzikali Bodrum'da - 3

Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri, 23 Ağustos'da İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun sahneleyeceği Duşan Kovaçeviç'in yazdığı Profesyonel isimli oyunla devam edecek.

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Kantocu müzikali Bodrum'da - 5
Kantocu müzikali Bodrum'da - 6
Kantocu müzikali Bodrum'da - 7
Kantocu müzikali Bodrum'da - 8
Kantocu müzikali Bodrum'da - 9

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