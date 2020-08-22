Kantocu müzikali Bodrum'da

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kantocu müzikali sahnelendi.
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22.08.2020 - 10:22
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri kapsamında, İzmir Devlet Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu Haldun Dormen imzalı eser, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde izleyiciyle buluştu.
Sabri Özmener'in yönettiği, besteleri Serpil Günseli'ye ait, 1920'lerin İstanbul'unda takma adla sahneye çıkan Kantocu Verjin'in hikayesini anlatıldığı oyun ilgiyle izlendi.
Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri, 23 Ağustos'da İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun sahneleyeceği Duşan Kovaçeviç'in yazdığı Profesyonel isimli oyunla devam edecek.
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