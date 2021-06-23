Kanuni Sultan Süleyman portresi Fatih Sultan Mehmet'in portresinin yanında

"Kanuni Sultan Süleyman, 1534 yılında Venedikli bir yetkili tarafından büyük siyah gözlü, biraz iri burunlu, daha çok şefkati ile öne çıkan, kirli sakallı, uzun, bıyıklı bir kişi biçimden tasvirlenmiştir" sözlerini dile getiren İmamoğlu, "Tablo ölçüleri çerçevesiz hali 22.7 ‘ye 17.5 santimetredir. Çerçeveli hali ise 44.5’e, 39.8 ölçülerindedir. Bu portre 19'uncu yüzyıldan bu yana Fransa'da bir ailenin özel koleksiyonunda bulunmaktaydı" diye konuştu.