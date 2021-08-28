Kanye West albümü vaadiyle siber dolandırıcılık

ABD'li rap şarkıcısı Kanye West'in yeni albümünü sadece müzik tutkunları değil, dolandırıcılar da bekliyor. Uzmanlar bu dönemde resmi albümü paylaşma vaadiyle ortaya çıkan tehlikeli program ve sahte bağlantı örnekleri buldu. West, 10. albümünü bu hafta dinleyiciye sunacak.

28.08.2021 - 11:11

Kanye West albümü vaadiyle siber dolandırıcılık - 1
Anti virüs program yazılımcısı Kaspersky, Kanye West'in çıkış tarihi yaklaşan son albümünün Temmuz-Ağustos aylarından itibaren siber suçluları da harekete geçirdiğini keşfetti.


Kanye West albümü vaadiyle siber dolandırıcılık - 2
Uzmanlar bu dönemde resmi albümü paylaşma vaadiyle ortaya çıkan tehlikeli program ve sahte bağlantılar buldu.


Kanye West albümü vaadiyle siber dolandırıcılık - 3
Örnekler arasında çeşitli dolandırıcılık türleri mevcut. Örneğin, kullanıcılara sözde albümü indirmek için bir bağlantı veriliyor ve ardından ankete katılmaları, robot olmadıklarını onaylamaları isteniyor. Bu tıklamalarla kullanıcının cihazına virüs bulaşıyor.


Kanye West albümü vaadiyle siber dolandırıcılık - 4
West, uzun zamandır çıkarmayı planladığı 10. albümünü bu hafta Chicago'da düzenleyeceği etkinlikle hayranlarına sunacak.


Kanye West albümü vaadiyle siber dolandırıcılık - 5
West, bu albüm icin müzik dünyasında ilk sayılabilecek bir yeniliğe de imza attı. Ünlü rapçi, Donda Stem Player ile albümün üçüncü kişiler tarafından düzenlenmesine olanak tanıyacak.
Stem Player, türevlerinin aksine müziğin düzenlenebilmesine ve çeşitli efektlerin ayarlanabilmesine imkan tanıyor.

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