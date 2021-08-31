Kanye West: Albümüm izinsiz yayınlandı

Kanye West haftalar süren gecikmelere ve stadyumları dolduran dinleme partilerinin ardından çıkan Donda albümünün izni olmadan yayınlandığını açıkladı.

31.08.2021 - 07:02

Kanye West: Albümüm izinsiz yayınlandı - 1

Kanye West; Jay-Z, The Weeknd, Travis Scott ve Lil Baby gibi isimlerin de yer aldığı 2 saat uzunluğundaki albümü Donda'nın izni olmadan yayınlandığını iddia etti. Independent Türkçe'nin haberine göre; Amerikalı şarkıcı, 10. albümü Donda Spotify ve Apple Music'te yayımlanmasından birkaç saat sonra Instagram hesabından plak şirketiyle çatıştığına işaret ederek sert açıklamalarda bulundu.

Kanye West: Albümüm izinsiz yayınlandı - 2

Eski eşi Kim Kardashian'la yaşadıklarıyla sıkça gündeme gelen West "Universal onayımı almadan albümü yayımladı ve Jail 2'nin albüme girmesini engelledi" dedi.

Kanye West: Albümüm izinsiz yayınlandı - 3

Variety'nin aktardığına göre plak şirketinden kaynaklar rapçinin iddialarının akıl almaz olduğunu söyledi.

Kanye West: Albümüm izinsiz yayınlandı - 4
Kanye paylaşımında son dönemde gözden düşmüş DaBaby ve Marilyn Manson'ın vokallerinin yer aldığı Jail pt 2 parçasının albüme dahil edilmediğini söyledi.
Kanye West: Albümüm izinsiz yayınlandı - 5
DaBaby homofobik söylemleri nedeniyle tepki çekmişti. Bununla birlikte Marilyn Manson eski ilişkilerinde pek çok kez partnerlerini istismar etmekle suçlanmış ve Manson hakkında birkaç dava açılmıştı. Albümün tanıtım etkinliğinde yer alan DaBaby ve Manson, West'in ciddi tepki almasına neden olmuştu.

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