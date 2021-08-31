Kanye West: Albümüm izinsiz yayınlandı

31.08.2021 - 07:02
Kanye West; Jay-Z, The Weeknd, Travis Scott ve Lil Baby gibi isimlerin de yer aldığı 2 saat uzunluğundaki albümü Donda'nın izni olmadan yayınlandığını iddia etti. Independent Türkçe'nin haberine göre; Amerikalı şarkıcı, 10. albümü Donda Spotify ve Apple Music'te yayımlanmasından birkaç saat sonra Instagram hesabından plak şirketiyle çatıştığına işaret ederek sert açıklamalarda bulundu.
Eski eşi Kim Kardashian'la yaşadıklarıyla sıkça gündeme gelen West "Universal onayımı almadan albümü yayımladı ve Jail 2'nin albüme girmesini engelledi" dedi.
Variety'nin aktardığına göre plak şirketinden kaynaklar rapçinin iddialarının akıl almaz olduğunu söyledi.