Kanye West: Albümüm izinsiz yayınlandı

Kanye West; Jay-Z, The Weeknd, Travis Scott ve Lil Baby gibi isimlerin de yer aldığı 2 saat uzunluğundaki albümü Donda'nın izni olmadan yayınlandığını iddia etti. Independent Türkçe'nin haberine göre; Amerikalı şarkıcı, 10. albümü Donda Spotify ve Apple Music'te yayımlanmasından birkaç saat sonra Instagram hesabından plak şirketiyle çatıştığına işaret ederek sert açıklamalarda bulundu.