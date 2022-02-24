Kanye West boş stadyumda konser verdi

Apple Music, Spotify, YouTube gibi tüm platformları boykot ederek, yeni albümü Donda 2'yi kendi geliştirdiği Stem Player adlı platformda yayımlayan Kanye West, 2,2 milyon dolar kazanç elde etti.

8 bin adet Stem Player satıldığını duyuran West hayranlarına teşekkür etti.