Kanye West boş stadyumda konser verdi

Haberler 24.02.2022 - 16:23 | Son Güncelleme : 24.02.2022 - 16:29
Kanye West, Donda 2 albümünün tanıtım konserini verdi. Miami’deki konser için satışa çıkarılan binlerce bilet, konsere saatler kala hala satılmamıştı.
44 yaşındaki Amerikalı rap şarkıcısının LoanDepot Park adlı stadyumda verdiği konser, az sayıda seyirciye hitap etmesiyle hayal kırıklığı yarattı.
36 bin 742 kişilik stadyumda 3 bin koltuğu dolduracak kadar bilet satıldı.
Donda 2’nin tanıtım konserinde Alicia Keys, Jack Harlow, Migos, Fivio Foreign, Quavo gibi isimler, Kanye West’e eşlik etti.
West, Donda 2 albümünü 2021’de çıkardığı Donda albümünün devamı olarak 22 Şubat’ta çıkardı. Albüm, adını, ünlü şarkıcının ölen annesinden alıyor.
Yeni albümün tanıtım konseri için biletler ilk olarak 145 ila 950 dolar arasında fiyatlara satıldı. Ancak bilet satışlarındaki yavaşlık nedeniyle en ucuz bilet 45 dolara düşürüldü.
Apple Music, Spotify, YouTube gibi tüm platformları boykot ederek, yeni albümü Donda 2'yi kendi geliştirdiği Stem Player adlı platformda yayımlayan Kanye West, 2,2 milyon dolar kazanç elde etti.
8 bin adet Stem Player satıldığını duyuran West hayranlarına teşekkür etti.
Aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen rap'çi, Stem Player'ı ilk olarak Ağustos 2021'de yayımladığı albümü Donda'yla piyasaya sürmüştü.
Cihaz kullanıcıların ayarları değiştirerek albümdeki şarkıları bambaşka şekillerde düzenlemesine olanak tanıyor. Bu da dijital yayın platformlarında halihazırda olmayan bir müzik deneyimi sunuyor.
Bir Stem Player'ın piyasa değeri 200 dolar.
Apple Music, Spotify, YouTube gibi tüm platformları boykot eden West, "Müziği bu baskıcı sistemden kurtarma zamanı geldi. Kontrolü ele alma ve kendi sistemimizi inşa etme zamanı" demişti.