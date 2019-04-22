Kanye West kiliseyi Coachella’ya taşıdı
ntv.com.tr
Kanye West, 2019 Coachella Müzik ve Sanat Festivali’nde dün, şarkılar ve ilahilerden oluşan bir kilise konseri verdi.
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Kanye West, 2019 Coachella Müzik ve Sanat Festivali’nin son gününde sıra dışı bir konsere imza attı.
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West, pazar günleri yaptığı geleneksel kilise konserini 2019 Coachella Müzik ve Sanat Festivali’ne taşıdı.
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41 yaşındaki rap şarkıcısı, California’nın Coachella Vadisi’nde yapılan dünyanın en büyük açık hava festivallerinden biri olan Coachella’ya tüm ailesini de götürdü.
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YouTube’dan da canlı yayınlanan etkinlikte, şarkılardan önce 40 dakika süreyle entrümantel kilise müziği çalındı.
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Konserde West’e büyük bir koro eşlik etti.
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Koro üyeleri, aynı zamanda tasarımcı da olan West’in Yeezy markasına ait kıyafetleri giydi.
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West, konserde yeni şarkısı Water’ı da seslendirdi.
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Kanye West’e sahnede Chance the Rapper ve Teyana Taylor da eşlik etti.
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Tüm Kardashian ve Jenner ailesi de konserde hazır bulundu.
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