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Kanye West kiliseyi Coachella’ya taşıdı

ntv.com.tr

Kanye West, 2019 Coachella Müzik ve Sanat Festivali’nde dün, şarkılar ve ilahilerden oluşan bir kilise konseri verdi.

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    Kanye West, 2019 Coachella Müzik ve Sanat Festivali’nin son gününde sıra dışı bir konsere imza attı.

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    West, pazar günleri yaptığı geleneksel kilise konserini 2019 Coachella Müzik ve Sanat Festivali’ne taşıdı.

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    41 yaşındaki rap şarkıcısı, California’nın Coachella Vadisi’nde yapılan dünyanın en büyük açık hava festivallerinden biri olan Coachella’ya tüm ailesini de götürdü.

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    YouTube’dan da canlı yayınlanan etkinlikte, şarkılardan önce 40 dakika süreyle entrümantel kilise müziği çalındı.

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    Konserde West’e büyük bir koro eşlik etti.

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    Koro üyeleri, aynı zamanda tasarımcı da olan West’in Yeezy markasına ait kıyafetleri giydi.

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    West, konserde yeni şarkısı Water’ı da seslendirdi.

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    Kanye West’e sahnede Chance the Rapper ve Teyana Taylor da eşlik etti.

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    Tüm Kardashian ve Jenner ailesi de konserde hazır bulundu.

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