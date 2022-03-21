Kanye West'in Grammy vetosunda Trevor Noah’ın parmağı mı var?

Noah ile West arasındaki sosyal medya tartışması, Kim Kardashian ve yeni sevgilisi Pete Davidson ile ilgiliydi. Noah, West’in, eski eşi Kim Kardashian ve Pete Davidson hakkındaki sosyal medya paylaşımlarına değinerek insanlara bunun eğlenceli bir drama olmadığını, taciz edici bir durum olduğunu hatırlatan bir mesaj atmıştı.

Noah, “Ben bu duruma bakınca, eski sevgilisi, eski eşi ya da eski bir şeyi tarafından taciz edilmeden hayatını yaşamak isteyen bir kadın görüyorum” diye yazmıştı.