Kanye West'in Grammy vetosunda Trevor Noah’ın parmağı mı var?

Haberler - ntv.com.tr 21.03.2022 - 12:52
Kanye West’in beş dalda aday gösterildiği 2022 Grammy Ödülleri törenindeki sahne performansı, 'internetteki endişe verici davranışları' nedeniyle iptal edilmişti.
44 yaşındaki rap şarkıcısının Grammy’den veto yemesinin arkasında, törenin bu yılki sunuculuğunu üstlenecek olan komedyen Trevor Noah’ın olduğu iddia edildi. Çünkü Noah ile West arasında kısa süre önce sosyal medyada bir atışma yaşanmıştı.
38 yaşındaki komedyen, iddiaların ayyuka çıkması üzerine, sosyal medyadan açıklama yaparak West’in Grammy performansının iptal edilmesinde kendisinin bir etkisi olmadığını söyledi.
Noah ile West arasındaki sosyal medya tartışması, Kim Kardashian ve yeni sevgilisi Pete Davidson ile ilgiliydi. Noah, West’in, eski eşi Kim Kardashian ve Pete Davidson hakkındaki sosyal medya paylaşımlarına değinerek insanlara bunun eğlenceli bir drama olmadığını, taciz edici bir durum olduğunu hatırlatan bir mesaj atmıştı.
Noah, “Ben bu duruma bakınca, eski sevgilisi, eski eşi ya da eski bir şeyi tarafından taciz edilmeden hayatını yaşamak isteyen bir kadın görüyorum” diye yazmıştı.
Bunun üzerine West, Noah’a ırkçı ifade içeren yanıt vermişti. Pete Davidson'ın yazar ortağı olan Noah'a hakaret eden rap şarkıcının Instagram hesabı, sosyal medya platformu tarafından 24 saat kilitlenmişti.
Platformun sözcüsü, West’in Instagram’ın tacizle ilgili politikalarını ihlal ettiğini belirtmiş, şarkıcının Instagram hesabındaki nefret söylemi, zorbalık ve taciz içeren paylaşımların silindiğini açıklamıştı.
Kanye West, sosyal medya tacizlerinde Pete Davidson'ı dövmekle tehdit etmiş daha sonra Eazy parçası için yayımladığı iki müzik videosunda Davidson kuklalarını diri diri gömerek tepki çekmişti.
West, Davidson arasındaki konuşmanın ekran görüntülerini paylaşmıştı. Konuşmalarda Davidson şunları dile getirmişti:
“Kim gerçekten tanıdığım en iyi anne. Onun çocuklar için yaptığı şey harika ve o senin çocuklarının annesi olduğu için çok şanslısın. Artık bize bu şekilde davranmana izin vermemeye karar verdim ve sessizliğimi bozdum. Defol git.” West ise bu mesajdan sonra nerede olduğunu sormuş ve Davidson “Karınla yataktayım” cevabını verip bir fotoğraf göndermişti.
Davidson, West’e ondan korkmadığını, eğer saçmalamayı keserse Los Angeles'ta olduğunu ve görüşüp konuşabileceklerini söylemişti. Davidson konuşmanın devamında, aynı zamanda Kanye West'e kariyerini mahvettiğini söyleyip akıl sağlığı ile ilgili tavsiyeler vermişti.
Zor dönemlerden kendisinin de geçtiğini, yardım almanın kötü bir şey olmadığını dile getiren Davidason, “Bana karşı olan tavrın karşısında bugüne kadar ne kadar sakin kaldığım hakkında hiçbir fikrin yok. Eğer son 6 aydır yaptığın gibi beni kışkırtmaya devam edersen kibar olmayı bırakacağım” demişti.