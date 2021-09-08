Kanye West 10’uncu kez Billboard 200 listesinde zirvede

ELVIS'İN BAŞARISINI YAKALADI

29 Ağustos’ta piyasaya çıkan Donda albümü, şimdiye dek 309 bin satış rakamına ulaşırken, dijital platformlarda dünya çapında 775 milyondan fazla defa dinlendi. Albüm, Spotify’da 442 milyon, Apple Music’te 242 milyon defa dinlenerek rekora ulaştı.

Billboard 200 listesinin 65 yıllık tarihinde Beatles 19 kez bir numaraya yükselmesiyle rekoru elinde bulunduruyor. Onu 14 kez ile Jay-Z, 11 kez ile Bruce Springsteen ve Barbra Streisand izliyor. West gibi 10 defa birinci olan diğer sanatçılar ise Eminem ve Elvis Presley.