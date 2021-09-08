Kanye West 10’uncu kez Billboard 200 listesinde zirvede

ntv.com.tr 08.09.2021 - 09:53
MÜZİK TARİHİNE GEÇTİ
Ünlü rap şarkıcısı Kanye West, 10’uncu albümünü bir numara yapmayı başardı. 44 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, son çıkardığı Donda adlı albümü ile Billboard’un Top 200 listesine zirveden giriş yaptı. West, albümünü 10’uncu kez Billboard’da bir numara yapan yedinci kişi olarak müzik tarihine geçti.
ELVIS'İN BAŞARISINI YAKALADI
29 Ağustos’ta piyasaya çıkan Donda albümü, şimdiye dek 309 bin satış rakamına ulaşırken, dijital platformlarda dünya çapında 775 milyondan fazla defa dinlendi. Albüm, Spotify’da 442 milyon, Apple Music’te 242 milyon defa dinlenerek rekora ulaştı.
Billboard 200 listesinin 65 yıllık tarihinde Beatles 19 kez bir numaraya yükselmesiyle rekoru elinde bulunduruyor. Onu 14 kez ile Jay-Z, 11 kez ile Bruce Springsteen ve Barbra Streisand izliyor. West gibi 10 defa birinci olan diğer sanatçılar ise Eminem ve Elvis Presley.
İLK GÜN REKOR KIRDI
West’in Donda’sı, yayımlandığı ilk gün rekor kırdı. Donda Apple Music platformunda şimdiye kadar kaydedilen 24 saatte en yüksek üçüncü dinlenme sayısına ulaştı. West'in yeni albümü, 24 saatte 64,5 milyon kez dinlenme elde eden J. Cole'un 2018 çıkışlı KOD albümü ve yaklaşık 63,5 milyon kez dinlenen Drake'in 2016 çıkışlı Views albümünü takip etti.
Donda ayrıca ilk gün Apple Music listelerinde 152 ülkede rekor kırarken, günlük top 10 küresel şarkı listesinde ilk 20 sıranın 19'unu bu albümün parçaları işgal etti.
Albüm, ilk 24 saatte Spotify’da 100 milyon dinlenmeye ulaştı. Platformda tüm zamanların bir günde en çok dinlenen ikinci albümü oldu.