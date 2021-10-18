Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi'nde 80 ülkeden 3 bin 200 folklorik bebek sergileniyor

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa Köyü'nde restore edilerek müzeye dönüştürülen 175 yıllık Güllü Hanım Konağı, 80 ülkenin kültürlerini yansıtan 3 bin 200 folklorik bebeğe ev sahipliği yapıyor.

Haberler 18.10.2021 - 11:44

Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi'nde 80 ülkeden 3 bin 200 folklorik bebek sergileniyor - 1
Gezmek için geldiği Mustafapaşa Köyü'ndeki eski konağı 2001 yılında satın alıp, 6 yıl süren bir restorasyon çalışmasının ardından Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi'ne dönüştüren Sibel Radiye Gül, keçeden yaptığı el emeği folklorik kıyafetli bebekleri sergilemeye başladı.

Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi'nde 80 ülkeden 3 bin 200 folklorik bebek sergileniyor - 2
Zaman içinde çeşitli ülkelere yaptığı ziyaretlerde aldığı ve burayı gezen turistlerin gönderdiği hediye bebeklerle zenginleşen müze, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı özel müze statüsünde hizmet veriyor.
Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi'nde 80 ülkeden 3 bin 200 folklorik bebek sergileniyor - 3
Onlarca farklı tematik konunun el yapımı bebeklerle anlatıldığı müzede, Ergenekon'dan çıkış, Osmanlı padişahları, Kurtuluş Savaşı, Osmanlı polis ve askerleri gibi çeşitli temaların yanı sıra 80 ayrı ülkenin kültürel izlerini taşıyan kompozisyonlar da meraklılarla buluşuyor.

Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi'nde 80 ülkeden 3 bin 200 folklorik bebek sergileniyor - 4
Müzenin kurucusu, Kültür ve Turizm Bakanlığı keçe bebek sanatçısı Sibel Radiye Gül, tarihi bir konakta oluşturduğu müzenin dünyanın çeşitli yerlerinden ziyaretçi çektiğini belirtti.
Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi'nde 80 ülkeden 3 bin 200 folklorik bebek sergileniyor - 5

Uzun uğraşların ardından gelecek nesillere güzel bir miras bırakacak olmanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Gül, "Müze kurmak istediğimizde böyle bir binada olmasını istedik. Buradaki bebeklerin birçoğunu gittiğimiz ülkelerden aldık ama daha çoğu müzeyi ziyaret edenlerden geldi" dedi.

Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi'nde 80 ülkeden 3 bin 200 folklorik bebek sergileniyor - 6

Gül "Ülkelerinin kültür ve özelliklerini taşıyan bebekleri sergilenmesi için bize gönderiyorlar. En son gelen bebeğin üzerinde şöyle bir not vardı, 'Sizin ailenize bir nüfus daha kazandırdık' yazıyordu. Henüz sergileyemediğimiz bebekler de var. Dünyanın bütün geleneklerini, kıyafetlerini, tarihi olaylarını yansıtan bebekler var" diye konuştu. 

Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi'nde 80 ülkeden 3 bin 200 folklorik bebek sergileniyor - 7

Sibel Radiye Gül "Müzeyi ziyaret edenler önce biraz tereddütlü geliyor ama burayı ziyaret ettikten sonra ön yargılı yaklaştıklarını itiraf ediyorlar. Birinci derecede koruma altında olan bir binaya sahibiz. Böyle bir binayı müzeye dönüştürmüş olmak büyük bir şans diye düşünüyorum" dedi. 

Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi'nde 80 ülkeden 3 bin 200 folklorik bebek sergileniyor - 8
Müzenin rehberi Serkan Paydak da müzedeki bebeklerin 150 yıl ömrü olan keven otunun sütünden elde edilen bitkisel hamursu bir malzeme kullanılarak yapıldığını, bu durumun mekanı diğer müzelerden ayrı bir yere koyduğunu anlattı.
Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi'nde 80 ülkeden 3 bin 200 folklorik bebek sergileniyor - 9
Ziyaretçilerin müzeden hayranlıkla ayrıldığını dile getiren Paydak, "Müzemiz, Türkiye'de en çok ziyaret edilen özel müzelerden biridir" dedi.

Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi'nde 80 ülkeden 3 bin 200 folklorik bebek sergileniyor - 10

Müzeyi gezen Nurten Gözoğlu ise yurt içi ve dışında çok sayıda müzeyi görme imkanı bulduğunu ancak buradaki gözlemlerinin diğerlerinden farklı ve etkileyici olduğunu vurguladı. 

Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi'nde 80 ülkeden 3 bin 200 folklorik bebek sergileniyor - 11

Gözoğlu "Böyle bir müzeyi daha önce görmemiştim, kendine has bir mekan. Buradaki objeler tamamen el emeği, göz nuru ve her biri birbirinden değerli. Müzeciliği biliyorum ve çok seviyorum. Çok yakından da takip ediyorum. Burası gerçekten çok enteresan, iyi ki de gelmişim" diye konuştu. 

Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi'nde 80 ülkeden 3 bin 200 folklorik bebek sergileniyor - 12
Müze, haftanın tüm günleri 09.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.
Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi'nde 80 ülkeden 3 bin 200 folklorik bebek sergileniyor - 13
Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi'nde 80 ülkeden 3 bin 200 folklorik bebek sergileniyor - 14
Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi'nde 80 ülkeden 3 bin 200 folklorik bebek sergileniyor - 15
Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi'nde 80 ülkeden 3 bin 200 folklorik bebek sergileniyor - 16

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