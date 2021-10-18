Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi'nde 80 ülkeden 3 bin 200 folklorik bebek sergileniyor

Gül "Ülkelerinin kültür ve özelliklerini taşıyan bebekleri sergilenmesi için bize gönderiyorlar. En son gelen bebeğin üzerinde şöyle bir not vardı, 'Sizin ailenize bir nüfus daha kazandırdık' yazıyordu. Henüz sergileyemediğimiz bebekler de var. Dünyanın bütün geleneklerini, kıyafetlerini, tarihi olaylarını yansıtan bebekler var" diye konuştu.