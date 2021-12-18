Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya’da turistlere yönelik düzenlenen sıcak hava balon turları, bölgede etkili olan olumsuz hava koşullarından dolayı 13 aradan sonra yeniden havalandı. Kapadokya’da tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerle kaplı alanları turistlerin gökyüzünden izlemelerine olanak sunan sıcak hava balon turlarına rüzgâr ve sisli hava nedeniyle 13 gün ara verildi. Kapadokya’da sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında gerçekleştirilebiliyor. 13 gün aranın ardından tekrar ziyaretçilerinin hizmetine sunuldu. Yılda yaklaşık olarak 300 gün uçuşun yapıldığı bölgede, turistler Kapadokya’nın eşsiz manzarasını havadan izleme şansı buluyorlar. (Fotoğraf: Arşiv / iStock)