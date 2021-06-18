Kapadokya’da peribacalarına sprey boyalı tahrip

18.06.2021 - 08:31
Kapadokya’da turist rehberliği yapan Ayla Artukoğlu, kendisini ve birçok insanı rahatsız ettiğini söyledi.
Yazıların yazıldığı yerin yaklaşık 30 metre ilerisinde Göreme açık hava müzesinin bulunduğuna dikkat çeken Artukoğlu, Göreme açık hava müzesinin dünyanın en önemli merkezlerinden birisi olduğunu, Kapadokya’nın dünyada eşi ve benzeri olmayan bir coğrafyaya sahip olduğunu söyledi.
Ayla Artukoğlu, bölgenin korunmasının sadece devlet kanalıyla değil, insanlarımızın duyarlılığı ile mümkün olabileceğini belirtti.
Artukoğlu "Bu yazılar çok çirkin. İnsanlarımızın da bu tür yazılar yazanlara karşı tepki vermeleri gerektiğine inanıyorum. Yabancı turistler açısından çok utanç verici bir durum” dedi.