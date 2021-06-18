Kapadokya’da peribacalarına sprey boyalı tahrip

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki peribacaları, sprey boyalar ile yazılar yazılarak tahrip edildi. Turizmciler, dünyada eşi benzeri bulunmayan doğa harikası yapılar üzerine yazılan yazılara tepki gösterdi.

18.06.2021 - 08:31

Kapadokya’da peribacalarına sprey boyalı tahrip - 1
Kapadokya bölgesi, yerli ve yabancı turistleri ziyaret ettiği turizm merkezlerinin başında geliyor. Başta peribacaları olmak üzere bölge, doğal güzelliğe ev sahipliği yapıyor. Ancak bölgede Ortahisar ve Göreme beldesi yakınlarında bulunan peribacalarına kimliği belirsiz kişilerce sprey boyalar ile yazılar yazılarak, zarar verildi.

Kapadokya’da peribacalarına sprey boyalı tahrip - 2
Tarihi güzelliğe sahip bölgede peribacalarına verilen zarar tepki çekti.
Kapadokya’da peribacalarına sprey boyalı tahrip - 3

Kapadokya’da turist rehberliği yapan Ayla Artukoğlu, kendisini ve birçok insanı rahatsız ettiğini söyledi. 

Kapadokya’da peribacalarına sprey boyalı tahrip - 4

Yazıların yazıldığı yerin yaklaşık 30 metre ilerisinde Göreme açık hava müzesinin bulunduğuna dikkat çeken Artukoğlu, Göreme açık hava müzesinin dünyanın en önemli merkezlerinden birisi olduğunu, Kapadokya’nın dünyada eşi ve benzeri olmayan bir coğrafyaya sahip olduğunu söyledi. 

Kapadokya’da peribacalarına sprey boyalı tahrip - 5

Ayla Artukoğlu, bölgenin korunmasının sadece devlet kanalıyla değil, insanlarımızın duyarlılığı ile mümkün olabileceğini belirtti. 

Kapadokya’da peribacalarına sprey boyalı tahrip - 6

Artukoğlu "Bu yazılar çok çirkin. İnsanlarımızın da bu tür yazılar yazanlara karşı tepki vermeleri gerektiğine inanıyorum. Yabancı turistler açısından çok utanç verici bir durum” dedi. 

Kapadokya’da peribacalarına sprey boyalı tahrip - 7
Peribacalarındaki tahripten fotoğraflar...
Kapadokya’da peribacalarına sprey boyalı tahrip - 8
Kapadokya’da peribacalarına sprey boyalı tahrip - 9
Kapadokya’da peribacalarına sprey boyalı tahrip - 10
Kapadokya’da peribacalarına sprey boyalı tahrip - 11
Kapadokya’da peribacalarına sprey boyalı tahrip - 12
Kapadokya’da peribacalarına sprey boyalı tahrip - 13
Kapadokya’da peribacalarına sprey boyalı tahrip - 14

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER