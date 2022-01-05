Kapadokya'daki müze ve ören yerlerine ziyaretçi yüzde 130 arttı

Kapadokya'daki müze ve ören yerleri, ocakta 42 bin 560, şubatta 50 bin 668, martta 104 bin 313, nisanda 74 bin 458, mayısta 61 bin 634, haziranda 150 bin 282, temmuzda 370 bin 534, ağustosta 428 bin 883, eylülde 288 bin 213, ekimde 346 bin 112, kasımda 242 bin 826, aralık ayında ise 125 bin 412 ziyaretçi çekti.



